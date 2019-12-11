Держбюджет-2019 не виконаний на 72,5 млрд гривень, – Льовочкін

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи звіт Держказначейства за 10 місяців 2019 року, заявив, що новий уряд продовжує практику своїх попередників, вирішуючи питання дефіциту бюджету за рахунок недофінансування витрат.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

Народний депутат навів дані, згідно з якими доходи загального фонду держбюджету склали 712 млрд гривень, що на 5,9%, або на 44,9 млрд гривень менше, ніж заплановано на період, і в той же час видатки загального фонду держбюджету за 10 місяців недовиконано на 8,8%, або на 72,5 млрд гривень від плану.

"Це один із найгірших бюджетів за останні роки за показниками його виконання. Провал митниці та податкової із збору доходів влада компенсує тим, що недофінансує витрати на підтримку економіки, охорону здоров'я, освіту і культуру. Очевидно, що за підсумками 2019 року Верховна Рада повинна буде зробити висновки – і кадрові, і політичні. Продовжувати політику недофінансування основних статей бюджету неприпустимо", – сказав Льовочкін.

Він нагадав, що фракція ОПЗЖ підготувала пакет законопроектів, спрямованих на прискорення економічного зростання і, як наслідок, збільшення доходів бюджету.

"Ми з колегами по фракції розробили і подали на розгляд парламенту сотні законопроектів, включаючи альтернативний бюджет, спрямованих на зниження тарифів, поліпшення якості життя людей і розвиток економіки. Для їх прийняття ми готові працювати з усіма парламентськими силами. Від цього виграє Україна і всі наші громадяни", – резюмував нардеп.