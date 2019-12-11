Бізнес готовий до добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу для збереження його загального терміну, – ЄБА

Менеджер комітетів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Ігор Гоцик заявив, що бізнес готовий піти на добровільне зниження "зеленого" тарифу для збереження його загального терміну, який передбачається законопроектом "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543).

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Було повне розуміння позицій як бізнесу, так і народних депутатів. Розуміння, я маю на увазі, позицій один одного. І фактично бізнес стояв на позиції єдиного голосу індустрії, коли фактично більшість тих, які сьогодні присутні, виражали одні й ті ж тези, окрім деяких пунктів. Те, що ми бачили сьогодні на засіданні комітету, це те, що бізнес, індустрія фактично стоять на однакових позиціях. Незважаючи на те, що це сонячна генерація, це вітер. Тому що проблеми єдині для всіх. І вже власне бізнес готовий зробити крок вперед для того, щоб піти на добровільне зниження тарифу для збереження його загального строку. І це дійсно критично важливе питання", - сказав Гоцик.

Законопроект №2543 підготовлено в контексті виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, який на Українсько-литовському економічному форумі 27 листопада заявив, що ретроспективного зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Експерти закликали на найближчому пленарному тижні ухвалити законопроект №2543, акцентуючи увагу на тому, що учасники ринку ВДЕ (відновлюваних джерел енергії) очікують - пропоновані документом норми повинні почати діяти якомога швидше.

"Добре, що ми маємо зареєстрований законопроект, але у тих компаній, з якими я спілкуюся, є питання - коли він буде прийнятий", - заявив радник юридичної компанії Dentons Максим Сисоєв.

Проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній Раді України 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, законопроект дозволить державі виконати зобов'язання перед інвесторами та в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.