На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив

У середу, 11 грудня, в Миколаївському обласному центрі зайнятості відбулася бізнес-зустріч "Разом до успіху", у рамках якої підсумовано роботу, проведену службою з початку року. Серед здобутків - 1,7 млн грн надано цьогоріч безробітним для реалізації підприємницьких ініціатив.

Привітав присутніх заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі.

"Від імені голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка хочу привітати службу зайнятості з завершенням року, активною фазою, яку вони провели, роботою, яку здійснили по працевлаштуванню наших громадян. Надається допомога на відкриття власної справи жителям нашої області. Це надзвичайно важливо, коли в такий час держава надає підтримку підставляє плече для своїх громадян, і приємно, що державна служба зайнятості в цьому напрямку активно працює. Ми зі свого боку теж сприяємо такій роботі. Наші обласні програми також сприяють працевлаштуванню громадян. Це й підтримка учасників АТО у відкритті власної справи, надання на конкурсній основі компенсацій відсоткових ставок за кредитами за створення нових робочих місць. Спільно боремося з проблемою безробіття у регіоні!", - прокоментував Олександр Трайтлі.

Заступник голови ОДА відзначив, що Проектом бюджету на 2020 рік, який внесено на розгляд обласної ради, передбачено один мільйон гривень на підтримку учасників АТО у відкритті власної справи і майже 5 мільйонів на компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

Олександр Трайтлі подякував усім за плідну роботу та вручив дипломи роботодавцям, які співпрацюють зі службою зайнятості, за активну життєву позицію та особистий внесок у створення робочих місць і розвиток ринку праці регіону.

Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько зазначив, що загалом на започаткування бізнесу з початку року надано понад 1,7 млн грн, а кожен з новостворених підприємців отримав різну суму допомоги – від 4 до 74 тис. грн. Керівник ОЦЗ вручив підприємцям, які започаткували власну справу протягом вересня-листопада цього року, відповідні сертифікати.

Відзначимо також, що з початку року Миколаївською обласною службою зайнятості надано 80 роботодавцям компенсації фактичних втрат у розмірі ЄСВ за працевлаштування 185 безробітних. За цей час роботодавцям компенсовано ЄСВ у сумі 2,4 млн грн із 2,6, доведених кошторисом.