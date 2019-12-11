"Платформа Бойка" вимагає звільнити Монахову і скасувати "мовний закон", який розкритикувала Венеціанська комісія

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає звільнити Тетяну Монахову з посади Урядового уповноваженого із захисту державної мови за абсолютну професійну непридатність та скасувати "мовний закон", який розкритикувала Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"У Зе-команді з'явився свій "в'ятрович". Вступивши на посаду Урядового уповноваженого із захисту державної мови, Тетяна Монахова відразу продемонструвала одержимість ідеями етнічної однорідності при повному нехтуванні правами людини і нормами Конституції України. Ця будівниця гомогенного українства, абсолютно не бентежачись, заявила про свій намір використовувати "батіг" по відношенню до українських громадян. Новоспечена уповноважена поставила безумовні конституційні права на отримання медичної допомоги та освіти в залежність від знання державної мови", - вказано в заяві партії.

В ОПЗЖ заявили, що позиція Монахової виглядає особливо зухвалою на тлі висновків Венеціанської комісії щодо мовного законодавства України. Після винесеного вердикту можна було очікувати, що представники української влади приведуть мовну політику України у відповідність до європейських норм. В першу чергу припинять дискримінацію російськомовного населення і представників інших національних громад. Але, наплювавши на рекомендації європейської спільноти, Тетяна Монахова взялася диктувати пріоритети мовної політики України.

Опозиціонери підкреслили, що на виборах громадяни дали вичерпну оцінку політиці ксенофобії, дискримінації та примусу. Виборці відмовили в підтримці "діячам" типу В'ятровича та їхнім ідеям. Але конкурси і відбори до Зе-команди знову проходять нові "в'ятровичі". Влада декларує мир і об'єднання країни, але на ділі копіює ідеї і політику минулого режиму.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає негайного звільнення Тетяни Монахової з займаної посади за абсолютну професійну непридатність.

"Ми вважаємо, що люди з такими поглядами не можуть бути допущені до державної служби. Це створює загрозу для міжнаціонального миру, прав людини і української демократії. Ми вимагаємо невідкладного скасування дискримінаційного Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Ця антиконституційна норма буде джерелом постійних загроз, конфліктів і дискримінації прав людини в Україні", - резюмували в заяві партії.