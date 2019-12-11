Банки будуть зберігати відділення при зростанні цифрових продажів, - "Фінансовий клуб"

Банки будуть зберігати відділення при зростанні цифрових продажів. Про це повідомили банкіри під час круглого столу "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі Українських Новин.

"Скорочується кількість відділень банків, є тренди переходу в цифрові канали продажів. Ми вважаємо, що відділення банку і банк в смартфоні - не виключають один одного. Є ряд операцій, коли живий контакт з клієнтом повинен бути обов'язковим", - прокоментував Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ.

Він додав, що ПУМБ буде продовжувати розвивати мережу відділень.

"Ми впевнені, що для вирішення важливих функцій відділення просто необхідні", - додав банкір.

Сергій Мамедов - голова правління банку "Глобус", також вважає, що банки збережуть частину відділень.

"Нове покоління не розуміє, як можна інакше працювати з грошима. І їх зараз неможливо змусити прийти в банк. Нове покоління живе новими стандартами, і для них швидкість і зручність грає велику роль", - сказав банкір.

Він додав, що в майбутньому буде розвиватися сегмент програмних додатків і електронних продуктів. Всі банки хочуть зробити продукти для своїх клієнтів більш швидкими.

"Сама ситуація трохи інша. Закривається багато відділень, тому що рентабельність і ефективність трохи інша. Повністю відділення не зникнуть. Залишається багато клієнтів старшого покоління, які звикли відвідувати відділення", - сказав Мамедов.

Михайло Власенко - голова правління Ідея Банку, також вважає, що банки не закриють всі відділення, так як залишається ряд клієнтів, які відвідують відділення.

"Ще на початку 2000-х років сперечалися, що відділень не буде. І 5 років тому сперечалися, що технології підуть в онлайн і відділень не буде. Так, частина клієнтів і операцій йде в онлайн, але питання пов'язані, з оформленням великої депозиту, кредиту - в більшій частині тут потрібне спілкування", - сказав він.

У свою чергу Андрій Прусов - заступник голови правління банку "Форвард", вважає, що у відділень є своє місце і необхідно виходити з потреб клієнтів.

"Клієнти, що приходять у відділення, йдуть за консультацією. З часом всі мобільні додатки стануть схожі один на одного", - сказав банкір.

При цьому Віталій Весельський - старший менеджер практики з надання консультаційних послуг у сфері IT та кібербезпеки KPMG в Україні, зазначив, що в короткостроковій перспективі відділення залишаться і продовжать існувати.

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі відділення залишаться і продовжать існувати. Попереднє покоління звикло тримати гроші в руках. Перехід в онлайн канали це не ключовий драйвер щодо закриття відділень. Ключовим є оптимізація витрат", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, в липні-вересні поточного року кількість банківських відділень скоротилася на 64 одиниці до 8 205 відділень. У 2018 року кількість відділень банків скоротилася на 980 підрозділів до 8 509.