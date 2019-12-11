підписатися на розсилку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
11 грудня 2019, середа, 14:18 3
Фінанси 2019-12-11T14:44:19+02:00
Українські Новини
Банки будуть зберігати відділення при зростанні цифрових продажів, - "Фінансовий клуб"

Банки будуть зберігати відділення при зростанні цифрових продажів, - "Фінансовий клуб"

Алина Заика

Банки будуть зберігати відділення при зростанні цифрових продажів. Про це повідомили банкіри під час круглого столу "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі Українських Новин.

"Скорочується кількість відділень банків, є тренди переходу в цифрові канали продажів. Ми вважаємо, що відділення банку і банк в смартфоні - не виключають один одного. Є ряд операцій, коли живий контакт з клієнтом повинен бути обов'язковим", - прокоментував Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ.

Він додав, що ПУМБ буде продовжувати розвивати мережу відділень.

"Ми впевнені, що для вирішення важливих функцій відділення просто необхідні", - додав банкір.  

Сергій Мамедов - голова правління банку "Глобус", також вважає, що банки збережуть частину відділень.

"Нове покоління не розуміє, як можна інакше працювати з грошима. І їх зараз неможливо змусити прийти в банк. Нове покоління живе новими стандартами, і для них швидкість і зручність грає велику роль", - сказав банкір.

Він додав, що в майбутньому буде розвиватися сегмент програмних додатків і електронних продуктів. Всі банки хочуть зробити продукти для своїх клієнтів більш швидкими.

"Сама ситуація трохи інша. Закривається багато відділень, тому що рентабельність і ефективність трохи інша. Повністю відділення не зникнуть. Залишається багато клієнтів старшого покоління, які звикли відвідувати відділення", - сказав Мамедов.

Михайло Власенко - голова правління Ідея Банку, також вважає, що банки не закриють всі відділення, так як залишається ряд клієнтів, які відвідують відділення.

"Ще на початку 2000-х років сперечалися, що відділень не буде. І 5 років тому сперечалися, що технології підуть в онлайн і відділень не буде. Так, частина клієнтів і операцій йде в онлайн, але питання пов'язані, з оформленням великої депозиту, кредиту - в більшій частині тут потрібне спілкування", - сказав він.

У свою чергу Андрій Прусов - заступник голови правління банку "Форвард", вважає, що у відділень є своє місце і необхідно виходити з потреб клієнтів.

"Клієнти, що приходять у відділення, йдуть за консультацією. З часом всі мобільні додатки стануть схожі один на одного", - сказав банкір.

 При цьому Віталій Весельський - старший менеджер практики з надання консультаційних послуг у сфері IT та кібербезпеки KPMG в Україні, зазначив, що в короткостроковій перспективі відділення залишаться і продовжать існувати.

"Я думаю, що в короткостроковій перспективі відділення залишаться і продовжать існувати. Попереднє покоління звикло тримати гроші в руках. Перехід в онлайн канали це не ключовий драйвер щодо закриття відділень. Ключовим є оптимізація витрат", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, в липні-вересні поточного року кількість банківських відділень скоротилася на 64 одиниці до 8 205 відділень. У 2018 року кількість відділень банків скоротилася на 980 підрозділів до 8 509.
Архів
Новини
Законопроєкт 2543 дозволить реалізувати ініціативу президента щодо розвитку "зеленої" енергетики, - експерти 15:00
На директора згорілого одеського коледжу наділи електронний браслет і відправили під домашній арешт 14:48
Суд заарештував пенсіонера-шахрая, який продавав місце в "Слузі народу" за €1,5 млн 14:46
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив 14:45
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ 11:45 Документ
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр 11:33 Прес-реліз
більше новин
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok