Гончарук за 100 днів роботи продемонстрував повний непрофесіоналізм, - Бойко

"Замість підтримки реального сектора економіки уряд бігає по світу в пошуках кредитів." Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив, відповідаючи на запитання громадян на своєму YouTube-каналі, інформує портал zagittya.com.ua .

Він підкреслив, що перші 100 днів роботи нового уряду продемонстрували його повний непрофесіоналізм.

"Так само як і монобільшість, Кабмін живе окремим від країни життям. Вони не роблять нічого для того, щоб підтримати реальний сектор економіки", - сказав опозиційний політик.

За його словами, по всій країні закриваються підприємства.

"Уряд їм не допомагає, при цьому бігає по світу в пошуках кредитів. Тобто вони повністю переплутали пріоритети. Реальний сектор економіки загинається, і така біда по всій Україні. Це відбувається через тарифи, через податки, через відсутність державної підтримки і з багатьох інших причин", - зазначив Юрій Бойко.