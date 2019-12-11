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11 грудня 2019, середа, 14:33 136
Верховна Рада і партії 2019-12-11T15:00:01+02:00
Українські Новини
Гончарук за 100 днів роботи продемонстрував повний непрофесіоналізм, - Бойко

Гончарук за 100 днів роботи продемонстрував повний непрофесіоналізм, - Бойко

Сергій Паламаренко
Опозиційна платформа - За життя, Олексій Гончарук, ОПЗЖ, Уряд України, Кабінет Міністрів України, Бойко Юрій

"Замість підтримки реального сектора економіки уряд бігає по світу в пошуках кредитів." Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив, відповідаючи на запитання громадян на своєму YouTube-каналі, інформує портал zagittya.com.ua .

Він підкреслив, що перші 100 днів роботи нового уряду продемонстрували його повний непрофесіоналізм.

"Так само як і монобільшість, Кабмін живе окремим від країни життям. Вони не роблять нічого для того, щоб підтримати реальний сектор економіки", - сказав опозиційний політик.

За його словами, по всій країні закриваються підприємства.

"Уряд їм не допомагає, при цьому бігає по світу в пошуках кредитів. Тобто вони повністю переплутали пріоритети. Реальний сектор економіки загинається, і така біда по всій Україні. Це відбувається через тарифи, через податки, через відсутність державної підтримки і з багатьох інших причин", - зазначив Юрій Бойко.

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