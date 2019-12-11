Суд скасував заставу 154 тис. гривень в. о. директора департаменту містобудування Львівської міськради

Апеляційна палата вищого Антикорупційного суду скасувала заставу 153 680 гривень виконуючому обов'язки директора департаменту містобудування Львівської міської ради Сергію Коровайнику. Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.

Таке рішення суд оголосив 10 грудня пізно ввечері.

Суд скасував рішення першої інстанції задовольнив клопотання про взяття Сергія Коровайника на поруки.

Готовність взяти Коровайника на поруки висловили колишній депутат Верховної Ради Олег Лаврик, заступники мера Львова Ірина Маруняк, Галина Сличная, Сергій Бабак і Геннадій Васьків, а також депутат Львівської міської ради Любомир Босаневич.

Коровайник проходить по тій же справі за продаж землі під будівництво індустріального парку, що і мер Львова Андрій Садовий.

Він підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем.

Як повідомляли Українські Новини, суд призначив виконуючого обов'язки директора департаменту містобудування Львівської міської ради Сергію Коровайнику 153 680 гривень застави, він оскаржив це рішення суду.

У 2015 рік на Відкритому інвестиційному конкурсі залучив компанію "С" до інвестування будівництва індустріального парку.

Таким чином, місто отримав 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.

Садовий повідомляє, що починаючи з 2015 року Генеральна прокуратура блокує будівництво, проводить розслідування, а "земля стоїть".