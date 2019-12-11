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  • "Венеційка" жорстко розкритикувала імперативний мандат, - Пилипенко
11 грудня 2019, середа, 11:34 9
Політика 2019-12-11T12:00:02+02:00
Українські Новини
"Венеційка" жорстко розкритикувала імперативний мандат, - Пилипенко

"Венеційка" жорстко розкритикувала імперативний мандат, - Пилипенко

Надежда Комендантова
Володимир Пилипенко, Венеціанська комісія, імперативний мандат

Застосування імперативного мандату щодо народних депутатів віддаляє Україну від Європи та викликає критику Венеційської комісії. Розуміючи це, Верховна Рада не звернулась до експертів за висновком щодо законопроекту про дострокове припинення мандату. Замість неї це зробив Конституційний Суд.

Про це заявив представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр), депутат попередніх скликань, директор Українського центру суспільно-правових досліджень Володимир Пилипенко.

"До "Венеційки" за висновком звернувся не ініціатор конституційних змін, як це природньо мало би бути, а "ревізор" - Конституційний Суд. У принципі, ситуація зрозуміла: "Венеційка" неодноразово наголошувала українській владі, що імперативний мандат - це рудимент, якого позбулись всі європейські демократії. І зіграти ще раз у штангу наші законодавці не захотіли", - сказав заслужений юрист України.

Володимир Пилипенко зазначив, що запропоновані підстави для втрати мандату суперечать європейським стандартам.

Зокрема, втрата мандату внаслідок виключення з фракції. Вибір політичної приналежності та зміна політичних партій чи фракцій є правом кожного представника на свободу поглядів. До того ж, якщо втручатися у незалежний мандат депутатів, то це може призвести до ослаблення самої Верховної Ради, зауважили експерти Венеційської комісії.

Володимир Пилипенко також поділяє думку "Венеційки" щодо того, що збереження прав народного депутата – це питання, яке стосується серця демократії та її функціонування. Натомість запропоновані "слугами народу" зміни до Конституції, впливають на демократичний характер української держави, гарантований ст. 1 Конституції, йдеться у висновках.

"Втрата депутатського мандату є втручанням у права людини, гарантовані ст. 3 Протоколу №1 до ЄСПЛ (право на вільні вибори)", - зазначає комісія.

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