На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр

У вівторок, 10 грудня, відбулося відкриття навчально-практичного центру за слюсарним напрямом на базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею.

На обладнання центру з державного бюджету спрямовано 266 тис грн.

До присутніх з вітальним словом звернулась директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко, яка наголосила на важливості розвитку робітничих професій та підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів для галузей економіки,

Після офіційної частини всі запрошені ознайомилися із новітнім обладнанням навчально-практичного центру та оглянули роботи випускників Миколаївського професійного машинобудівного ліцею з різних професій.

Нагадаємо, що Миколаївська область стала однією із семи областей, яка перемогла та отримала можливість побудувати сучасний Центр професійної досконалості у рамках проекту "EU4Skills".

Для підвищення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти, відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства та економіки у Миколаївській області створено 5 навчально-практичних центрів, що повністю орієнтовані на потреби роботодавців і дають змогу швидше адаптуватися до умов виробництва.

Обладнання для Центрів закуплено за кошти державного бюджету на суму понад 6 млн грн, які було спрямовано на придбання новітнього обладнання та устаткування.