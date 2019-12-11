Вирішення питання щодо відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги

Вирішення питання щодо відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків буде здійснюватися за

Вирішення питання щодо відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків, який ведеться Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства України, буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги фармацевтичної фірми "Дарниця" по даній справі.

Про це йдеться в повідомленні великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

Згідно з повідомленням, АТ "Фармак" було подано до господарського суду Києва заяву про поворот виконання у справі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum» для відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків, який ведеться Мінекономрозвитку України.

В поворот виконання Постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 р. у справі № 910/17792/17 АТ "Фармак" просило зобов’язати Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України включити знак "Корвалол Corvalolum" до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

"Відповідно до ухвали господарського суду Києва від 10 грудня 2019 року по дані справі у задоволенні заяви АТ "Фармак" було відмовлено з огляду на те, що на даному етапі рішення господарського суду м. Києва про відмову АТ "ФФ Дарниця" у позові не набрало законної сили в зв’язку із поданою апеляційною скаргою. Тому вирішення даного питання буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги по даній справі. В свою чергу, відновлення знаку "Корвалол Corvalolum" у Переліку знаків, визнаних добре відомими є формальною процедурою, яка в свою чергу не впливає на чинність прав на добре відоме позначення "Корвалол Corvalolum"", - - відзначається в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 жовтня Господарський суд Києва підтвердив обґрунтованість рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і надіслала справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

У липні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки й "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.