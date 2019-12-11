підписатися на розсилку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
ONLINE
Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

  • Новини
  • Економіка
  • Вирішення питання щодо відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги
11 грудня 2019, середа, 11:22 7
Економіка 2019-12-11T12:15:02+02:00
Українські Новини
Вирішення питання щодо відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків буде здійснюватися за

Вирішення питання щодо відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги

Александр Дмитриенко

Вирішення питання щодо відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків, який ведеться Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства України, буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги фармацевтичної фірми "Дарниця" по даній справі.

Про це йдеться в повідомленні великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

Згідно з повідомленням, АТ "Фармак" було подано до господарського суду  Києва заяву про поворот виконання у справі щодо добре відомого позначення «Корвалол Corvalolum» для відновлення "Корвалол Corvalolum" у Переліку добре відомих знаків, який ведеться Мінекономрозвитку України.

В поворот виконання Постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2018 р. у справі № 910/17792/17 АТ "Фармак" просило зобов’язати Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України включити знак "Корвалол Corvalolum" до Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

"Відповідно до ухвали господарського суду  Києва від 10 грудня 2019 року по дані справі у задоволенні заяви АТ "Фармак" було відмовлено з огляду на те, що на даному етапі рішення господарського суду м. Києва про відмову АТ "ФФ Дарниця" у позові не набрало законної сили в зв’язку із поданою апеляційною скаргою. Тому вирішення даного питання буде здійснюватися за результатами розгляду апеляційної скарги по даній справі. В свою чергу, відновлення знаку "Корвалол Corvalolum" у Переліку знаків, визнаних добре відомими є формальною процедурою, яка в свою чергу не впливає на чинність прав на добре відоме позначення "Корвалол Corvalolum"", - - відзначається в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 жовтня Господарський суд Києва підтвердив обґрунтованість рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі про визнання "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні.

Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і надіслала справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

У липні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки й "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.
Архів
Новини
Молдавський олігарх Плахотнюк просить політпритулку в Україні, щоб його не видали РФ 11:56
"Венеційка" жорстко розкритикувала імперативний мандат, - Пилипенко 11:34
На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр 11:33 Прес-реліз
Штрафи за російську мову: що передбачає мовний закон в Україні 11:31
Помпео і Лавров обговорили підсумки зустрічі лідерів "нормандського саміту" 11:26
більше новин
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ 11:45 Документ
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
Скандали з депутатом Грищуком та іншими "новими обличчями" можуть вдарити по Зеленському, - політолог 14:05
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
більше новин
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok