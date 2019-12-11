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Українські Новини
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу

Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу

Тимофей Борзенко
Адміністрація морських портів України, АМПУ, Райвис Вецкаганс, Владислав Криклій, Морський порт

Представники трудових колективів Одеського і Чорноморського портів висловили недовіру виконуючому обов'язки глави держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Райвісу Вецкагансу і вимагають від міністра інфраструктури Владислава Криклія розірвати трудовий договір з ним.

Таке рішення було прийнято на конференції трудового колективу порту "Чорноморськ", на якому були присутні також і представники Одеського порту. Всього в заході взяли участь 110 осіб, йдеться в повідомленні організаторів конференції.

Серед претензій портовиків - невиправдані скорочення персоналу, низькі зарплати співробітників на тлі непомірно високих окладів центрального апарату АМПУ, а також передача охоронних послуг в портах сумнівним приватним фірмам.

"Визнати неприпустимим: масове скорочення робочих місць структурних підрозділів Чорноморського філіалу ДП "АМПУ", застосування аутсорсингу охоронних послуг, а також аутсорсингу послуг, виконання яких забезпечується силами і засобами Чорноморського філіалу ДП "АМПУ", - йдеться в підсумковому документі конференції.

"Керівництво ДП "АМПУ" без будь-яких підстав протягом більш 2,5 років вимагає і впроваджує директиви масового скорочення працівників Чорноморської філії, підвищивши соціальне напруження в колективі до межі", - зазначив Олег Іванов, голова профспілки Чорноморського морського порту.

Він підкреслив, що це та інші порушення почали відбуватися в портах з приходом в АМПУ Райвіса Вецкаганса, який був призначений на керівну посаду в обхід вимогам законодавства та без конкурсу.

"Ми брали участь у всіх балансових нарадах, які проводив пан Вецкаганс... Ми говорили про те, що ви вдвічі збільшили склад свого персоналу, оклади захмарні, а нам не даєте можливість виконувати колективний договір з оплати праці. Ми говорили про те, що ви порушуєте закони по аутсорсингу охоронних послуг та пожежної безпеки", - згадує Сергій Бризгалов, глава профспілки працівників морського транспорту.

Це вже не перший виступ портовиків проти Райвіса Вецкаганса. Так, на мітингу в Одесі 28 листопада портовики підписали звернення до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням звільнити в.о. глави АМПУ.

Виходець з Латвії Райвис Вецкаганс був призначений в.о. главу АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і глави правління Riga Container Terminal.

Учасники ринку морських перевезень раніше вказували на неефективність роботи Вецкаганса і висловлювали підозри в корупції. Вони звертали увагу, що Райвис Вецкаганс майже три роки працює в статусі виконуючого обов'язки, не пройшовши прозору процедуру конкурсу, як це передбачено законом.

На думку експертів, Райвис Вецкаганс користується протекцією великого гравця на ринку морських перевезень - компанії Портінвест, під керівництвом Олександра Смирнова, яка лобіює через АМПУ свої конкурентні інтереси.

Як повідомлялося, новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів кадрові чистки в морській галузі, назвавши їх "джихадом" проти корупціонерів. Серед звільнених - керівники ряду портів, Держслужби морського та річкового транспорту (Морської адміністрації), а також заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

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