У Мін'юсті США повідомили, що Росія могла незаконно отримати право на ЧС-2018

Один з російських олігархів підкупив президента ФІФА, щоб забезпечити Росії право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 році. Про це повідомив Мінюст США, передає Sky Sports.

Опублікований американським відомством звіт про втручання Росії у президентські вибори 2016 містить інформацію про звіті британського розвідника, який стверджував, що "російський олігарх втручався в процес боротьби за право проведення чемпіонату".

Країною для проведення ЧС-2018 Росії вибрали в 2010 році. Крім неї, за це право боролися Англія, Нідерланди, Бельгія, Іспанія і Португалія.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер не згадується в звіті, однак саме він очолював організацію в 2010 році, повідомляє "Українська правда".

Як йдеться у звіті, британський розвідник надав інформацію, що виклав ймовірний розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим. У цій розмові Путін нібито визнав, що російський олігарх підкупив президента ФІФА.

В іншому звіті розвідник навів слова кремлівського чиновника. Останній також визнав, що Москва втрутилася в результатах голосування за право проведення чемпіонату.

У свою чергу представник Росії Олексій Сорокін повідомив, що Росія "не робила нічого незаконного і поганого під час голосування за право проведення ЧС-2018".

Нагадаємо, екс-президент УЄФА Мішель Платіні пішов у відставку після скандалу. У грудні минулого року Платіні і колишній глава ФІФА Зепп Блаттер були відсторонені від футболу на шість років.

Рішення комітету ФІФА з етики було винесено грошового перекладу 2 млн доларів на ім'я Платіні, який зробив Блаттер в 2011 році.