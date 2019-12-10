Топ-менеджмент торгово-промислової палати України самоусунувся від виконання своїх прямих функцій, – експерт

Політичний оглядач Володимир Воля заявив, що влада мусить збільшити контроль за роботою торгово-промислової палати (ТПП) України, бо ця установа давно не виконує покладені на неї функції та не надає звітів про свою роботу.

Про це повідомило інтернет-видання "КП в Україні".

За словами експерта, структура і функціонал ТПП потребують термінового реформування, але попередня і чинна влади ігнорують це питання.

"Сьогодні держава поглинута в безкомпромісне протистояння думок та ідей, у який спосіб краще вести справи в Україні. Однак, не зрозуміло, чому осторонь цих процесів перебуває ТПП України – одна із ключових бізнес-структур в державі. Якщо уважніше подивитися на цілі та функції цієї організації стає зрозуміло, якими широкими повноваженнями її наділила держава в частині захисту та просування інтересів українського бізнесу. Зокрема, Стратегією розвитку ТПП до 2020 року передбачається, що Палата стане провідною бізнес-організацією. А що ж відбувається насправді ? Скотилася до рівня плінтусу", – пояснив експерт.

Воля додав, що торгово-промислова палата давно не надає звітів про свою роботу, тому її нинішню ефективність оцінити практично неможливо.

"Дивовижно, але на сайті ви не побачите звітів роботи цієї установи не за 2017, не за 2018 роки. У звітах за 2015-2016 роки взагалі не зрозуміло, на які цілі витрачала ця організація кошти і чому інформація має такий обмежений характер. Постає логічне запитання, чому держава, делегувавши палаті безліч функцій (видачу багатьох документів для бізнесу) не забезпечує контроль за їх виконанням. Саме тому, відчуваючи безкарність, топ-менеджмент палати вже давно самоусунувся від практичних задач", – підкреслив експерт.