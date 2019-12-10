РГК вважає необгрунтованим рішення АМКУ оштрафувати 16 облгазів компанії на 278 млн гривень за приведення газу до стандартних умов, і має намір його оскаржити

Регіональна газова компанія (РГК) вважає необгрунтованим рішення Антимонопольного комітету оштрафувати 16 облгазів компанії на 278 млн гривень за приведення газу до стандартних умов при обліку обсягів спожитого газу і має намір його оскаржити.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"АМКУ, не розібравшись у ситуації, виніс поспішне та необґрунтоване рішення оштрафувати операторів ГРС за приведення газу до стандартних умов при обліку обсягів спожитого газу. В Україні по всьому ланцюгу від газодобувних свердловин, за маршрутами газотранспортної та газорозподільних систем і до кінцевих споживачів при вимірюванні застосовується приведення обсягів газу до стандартних умов (температура +20 ° с і 760 мм рт.ст.). Забороняючи приведення газу до стандартних умов, державні органи АМКУ порушують принцип єдності вимірювання і дискримінують споживачів, змушуючи одних платити за інших", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що приведення газу до стандартних умов передбачено Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних систем, Типовим договором розподілу природного газу, Правил постачання природного газу.

Згідно з цим законодавством, з 2016 року різниця в обсягах, що виникає від приведення газу до стандартних умов, була виключена з витрат операторів ГРС і включена до складу витрат споживачів, що підтверджено відповідними державної наукової експертизами. РГК розцінює такі дії АМКУ як кричуще прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення АМКУ завдає шкоди всій газової галузі і робить неможливим введення європейських правил функціонування газового ринку, отже, буде оскаржено в законному порядку", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів Регіональної газової компанії на 278 млн гривень за неправомірні донарахування побутовим споживачам обсягів газу.

РГК - сервісна компанія, що надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.