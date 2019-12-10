Поліція затримала співробітника СБУ п'яним за кермом автомобіля у Львові

Співробітники патрульної поліції 10 грудня затримали співробітника Управління Служби безпеки України у Львівській області п'яним за кермом автомобіля у Львові.

Про це йдеться в повідомленні УСБУ у Львівській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні у Львові співробітники патрульної поліції затримали працівника УСБУ у Львівській області, який за інформацією працівників поліції знаходився в стані алкогольного сп'яніння за кермом", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом начальник Управління Служби безпеки України у Львівській області ініціював службове розслідування.

У разі підтвердження зазначеного інциденту буде вирішуватися питання про звільнення працівника з органів СБУ.

Начальник управління висловив готовність надати повне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні інциденту.