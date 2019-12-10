підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Події
  • Поліція затримала співробітника СБУ п'яним за кермом автомобіля у Львові
10 грудня 2019, вівторок, 18:30 11
Події 2019-12-10T18:32:06+02:00
Українські Новини
Поліція затримала співробітника СБУ п'яним за кермом автомобіля у Львові

Поліція затримала співробітника СБУ п'яним за кермом автомобіля у Львові

Василь Трухан
СБУ, патрульна поліція

Співробітники патрульної поліції 10 грудня затримали співробітника Управління Служби безпеки України у Львівській області п'яним за кермом автомобіля у Львові.

Про це йдеться в повідомленні УСБУ у Львівській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні у Львові співробітники патрульної поліції затримали працівника УСБУ у Львівській області, який за інформацією працівників поліції знаходився в стані алкогольного сп'яніння за кермом", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом начальник Управління Служби безпеки України у Львівській області ініціював службове розслідування.

У разі підтвердження зазначеного інциденту буде вирішуватися питання про звільнення працівника з органів СБУ.

Начальник управління висловив готовність надати повне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні інциденту.

Більше новин про: СБУ патрульна поліція

Архів
Новини
ЄС вітає зустріч лідерів "нормандського формату" 18:56
Депутат "Юзік" кинув свій джип посеред дороги і перекрив проїзд для пожежної 18:30
Поліція затримала співробітника СБУ п'яним за кермом автомобіля у Львові 18:30
Реабілітаційний центр в Боярці крав газ через самовільну "врізку" 18:27
Висновок Венеціанської комісії щодо судової реформи стал предметом помилкової інтерпретації "експертів", - член ВРП Маловацький 18:20
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Сьогодні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" 05:59
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ 11:45 Документ
більше новин
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Разумков підписав закон про перезавантаження ДБР: Трубу і його заступників звільнять 12:32
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok