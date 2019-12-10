Висновок Венеціанської комісії щодо судової реформи став предметом помилкової інтерпретації "експертів", - член ВРП Маловацький

Член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький заявляє, що парламент і органи державної влади зобов'язані виконувати рішення Венеціанської комісії, в тому числі і висновок Комісії щодо законопроекту про судову реформу №1008.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Спростовую правової фейк - "висновок "Венеціанської комісії" нічого не вартий, це просто рекомендація!". "Венеціанська комісія" дійсно надає допомогу урядам держав Ради Європи щодо відповідності законодавства принципам Ради Європи. Основоположним принципом визнано принцип верховенства права (Rule of law). Україна визначила в Конституції, що держава визнає європейські цінності, а відповідно і визнає принцип верховенства права", - написав він.

Маловацький додав, що Україна самостійно неодноразово зверталася у "Венеціанську комісію", в тому числі і для оцінки судової реформи 2016 року (конституційні зміни в частині правосуддя і закону №1402 «Про судоустрій і статус суддів»).

"Ці рекомендації були імплементовані в законодавство України, широко застосовувалися на практиці...Таким чином, Україна добровільно зобов'язалася відповідати стандартам Ради Європи та Європейського Союзу, а відповідно висновок "Венеціанської комісії" став обов'язковим для парламенту та інших органів державної влади. Зміна політичної влади не є підставою для звільнення від виконання міжнародних зобов'язань, а тому парламент і органи державної влади зобов'язані виконувати висновки Венеціанської комісії", - упевнений Маловацький.

Член ВРП вважає, що деякі експерти спотворили зміст висновку "Венеціанської комісії" щодо закону Зеленського про судову реформу.

"Істеричні спроби "експертів", які борються "за все хороше", спотворити зміст висновку Венеціанської комісії про нібито позитивну оцінку горезвісного законопроекту №1008 або закону №193 - в черговий раз підтверджують безграмотність, і сподіваюся тільки це,...а не співпрацю з агресором!", - заявив член ВРП.

Нагадаємо, зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» було прийнято в жовтні 2019 року. Розробка закону супроводжувалась негативною реакцією міжнародних партнерів України. Закон передбачає скорочення суддів Верховного суду, ліквідацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів і зміни повноважень і статусу Вищої ради правосуддя.

Висновок Венеціанської комісії щодо цього законопроекту оголошено 6 грудня 2019 року.