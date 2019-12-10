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10 грудня 2019, вівторок, 18:13 135
Економіка 2019-12-10T19:00:03+02:00
Українські Новини
Законопроект про реструктуризацію "зеленого" тарифу поверне інвестиції в Україну, – NBT

Законопроект про реструктуризацію "зеленого" тарифу поверне інвестиції в Україну, – NBT

Ірина Дорофейчук
Торстен Йенсен, NBT, Людмила Буймістер, Слуга народу, Законопроект №2543, Електроенергія, Зелений тариф
Торстен Йенсен. Фото: tavrianhorizons.in.ua
Торстен Йенсен. Фото: tavrianhorizons.in.ua

Віце-президент з корпоративних фінансів норвезької компанії NBT Торстен Йенсен в ході зустрічі з народним депутатом України Людмилою Буймістер (фракція "Слуга народу") в Європейській бізнес асоціації заявив, що законопроект №2543 про реструктуризацію "зеленого" тарифу поверне інвестиції в Україну.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

За словами інвестора, сьогодні більшість проектів у сфері відновлюваної енергетики поставлені на паузу через неможливість залучення фінансування. Йенсен вважає, що така ситуація склалася через невизначеність майбутнього галузі.

"Ми підтримуємо цей проект закону. Ми підтримуємо більшість умов цього законопроекту. Я хочу акцентувати увагу, що він є компромісним. Ми разом працювали над ним. Зараз у нас є хороша платформа, щоб розвернутися й підштовхнути цей ринок вперед, використовувати можливість залучення інвестицій в Україну", – зазначив інвестор.

Він нагадав, що його компанія вклала в українську економіку 400 млн доларів, а подібні інвестори у відновлювану енергетику здатні допомогти виконати поставлені цілі щодо залучення інвестицій в економіку України.

Нагадаємо, законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній Раді України 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих у законопроекті умовах.

Як стверджує співавтор законопроекту, народний депутат Леся Василенко, запропонований членами парламентського комітету з економічного розвитку законопроект №2543 дозволить державі дотриматися зобов'язань перед інвесторами та в той же час зменшити навантаження виплат за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

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