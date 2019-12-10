У Львівській області в ДТП потрапив шкільний автобус

5 осіб доставлено в лікарню 10 грудня через дорожньо-транспортної пригоди зі шкільним автобусом в селі Коростів (Сколівський район, Львівська область).Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

пригода сталася на трасі "Київ - Чоп".

Як поліцейські встановили, сталося зіткнення автомобіля "Пежо 308", яким керував 28-річний львів'янин зі шкільним автобусом ТАТА під керуванням 46-річного мешканця Сколівського району.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє пасажирів автобуса, жителі міста Сколе віком 11-17 років, а також водій і пасажирка "Пежо", 24-річна киянка.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, 10 дітей доставлені в лікарню через дорожньо-транспортної пригоди зі шкільним автобусом біля села Подберезцы (Пустомитівський район, Львівська область).