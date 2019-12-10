Concord Bank запустив платіжний сервіс для інтернет-магазинів ConcordPay

Український Concord Bank запустив програму безкоштовного підключення до свого платіжного сервісу ConcordPay.

Про це повідомила прес-служба банку.

Компанії, які підключать Concord Рау, зможуть застосовувати технології Apple Pay або Master Pass, пропонують дво- і трифакторні ступеня захисту платежу, в тому числі, підтвердження за телефоном та через FaceID або TouchID. "В рамках пілотного проекту" , - повідомили в банку, - платежі учасників за рахунок більш зручної технології зросли в 2 рази".

Для власників інтернет-бізнесу зручна, за словами розробників, опція з регулярних щомісячних платежів, які дають можливість продавцю самостійно утримувати оплату з картки клієнта після того, як той одного разу сплатив товар або послугу.

Підключення до сервісу ConcordPay безкоштовне, відсутня абонентська плата, оплата за термінал (при необхідності його установки в оффлайн-магазині), плата за ведення рахунку та реєстрацію в Apple Pay.

В прес-службі "Конкорд Банку" повідомили, що за свої послуги банк стягує комісію в розмірі 2,4% від зарахованої суми. У цю вартість входять реєстрація в системі за 1 день та інтеграція платіжного сервісу на веб-сайті, індивідуальна підтримка співробітниками банку в режимі 24/7. Будь-які інші платежі в рамках інтернет-еквайрингу не передбачені.

"Ми робимо ставку на безпеку та оперативність платежів. Ці принципи були базовими для нашої команди розробників. Плюс для нас важливо живе спілкування з клієнтами, не формальні відписки, а діалог до моменту задовільного вирішення кожного запиту",- повідомив голова правління банку "Конкорд" Юрій Задоя.

Concord Bank в 2015 році створив власний технологічний процесинговий центр ProCard, першим в Україні серед малих і середніх банків отримав принципальное членство в МПС MasterCard та Visa.