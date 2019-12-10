Нардеп Шахов запропонував Зеленському допомогу в організації представництва переселенців у Мінському процесі

Народний депутат України Сергій Шахов (депутатське об‘єднання "Довіра") запропонував Президенту України Володимиру Зеленському допомогу в організації представництва переселенців з Донбасу у Мінському процесі. Парламентарій вважає, що пропозиція Зеленського ввести представників внутрішньопереміщених українців до "мінського формату" є одним із ключових досягнень саміту "нормандської четвірки"

Про це Шахов сказав, коментуючи брифінг 4 голів держав, який минулої ночі відбувся у Парижі, повідомила прес-служба нардепа.

"Наше депутатське об‘єднання "Довіра" вітає відновлення роботи нормандського формату. Ми віримо, що вчора Президент Зеленський зробив вагомий крок до миру. Важливо, що на цьому шляху глава української держави чує Луганщину і простих людей Донбасу. Його ініціатива щодо залучення переселенців у перемовини Мінського формату - надзвичайно важлива. Адже луганчани та донеччани, які втратили усе через війну, як ніхто мають право вирішувати долю своєї малої батьківщини. Я та мої колеги, переселенці з Луганщини, готові підставити плече допомоги Володимиру Зеленському у цьому питанні", - сказав Шахов.

Як відомо, під час брифінгу, відповідаючи на запитання російської журналістки, про готовність до діалогу з сепаратистами, Зеленський сказав, що постійно спілкується із переселенцями з Донецька та Луганська та переконаний, що вони теж повинні бути представлені у Мінських переговорах.

За словами Шахова, депутатська група "Довіра" вітає поновлення діалогу у "нормандському форматі". І особливо домовленості щодо обміну полоненими ще до кінця року.

"Єдиним шляхом вирішенням ситуації на Донбасі є дипломатичні переговори за участі наших міжнародних партнерів. Близько 3 років "нормандський формат" фактично був заморожений, тож перші переговори після тривалої перерви є, безсумнівно, позитивним моментом", - переконаний Сергій Шахов.