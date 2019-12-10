УРП бути: Кабмін оскаржив рішення суду щодло Зіньківської нафтогазової площі

9 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення, яке було прийняте Окружним адмінсудом м. Києва, і задовольнив скарги органів виконавчої влади у справі щодо оскарження умов конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) вуглеводнів, які видобуватимуться на Зіньківській нафтогазовій площі. Апеляції подавали Кабінет Міністрів України і Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, а також переможці конкурсу.

Судом першої інстанції було скасовано пункт конкурсних умов, яким дозволяється участь у конкурсі спеціально створених юридичних осіб (SPE), з обов'язковим наданням гарантій виконання умов УРП від материнських компаній. Через це виникав небезпечний прецедент, який міг дозволити переглянути рішення про переможців на інших 8 дільницях у рамках конкурсу УРП, що ставило під загрозу конкурси УРП в Україні, що всже відбулися, діючі та майбутні. Позов в суд до Кабміну та Міненерго подавала компанія "Укрнафтобуріння".

Як відзначають експерти, виходити на конкурси УРП зі спеціально створеної для проекту компанією (SPE) – це загальноприйнята міжнародна нафтогазова практика. Заборона в Україні подібної практики буде лише відлякувати міжнародних інвесторів.

Варто відзначити, що з SPE у конкурсі УРП брали участь більшість компаній: "Західнадрасервіс" - ТОВ "ВЕЛЛ КО", Sigma Bleyzer та Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B. V., ТОВ "ГеоАльянс Партнерство" - Geo Alliance Partnership B. V., а також ДТЕК в особі Oil&Gas Overseas Trading B. V. і "Нафтогазексплуатація". SPE в Україні раніше створювали найбільші міжнародні компанії, такі як Shell, Exxon Mobil, Nafta.

Нагадаємо, 1 липня Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) затвердила переможців конкурсу на розробку 9 нафтогазоносних площ. Переможцями наймасштабнішого в історії України конкурсу залучення інвесторів на підставі УРП були обрані 7 заявок: "Укргазвидобування" - за двома лотами самостійно (Бузовська, Берестянская) і ще за двома у партнерстві з канадською Vermilion Energy (Балаклійська, Іванківська), ТОВ "Енерджі Юкрейн", за якою стоїть американська Aspect Energy (Варвинська), "Укрнафтобуріння" (Русанівська), Geo Alliance (Софіївська), ТОВ "Велл До" нафтовидобувника "Західнадрасервіс" (Угневська), "Ойл енд гез оверсіз трединг Бі.Ві." та ТОВ "Нафтогазексплуатація", що входять у ДТЕК, (Зіньковська).

Роман Опимах, у часи перебування на посаді виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній України, (зараз голова Держгеонадра) повідомляв, що з моменту укладення угоди з урядом нафтогазові компанії будуть зобов'язані протягом 5 років інвестувати понад 430 млн доларів на проведення сейсмічних робіт (зокрема 3D на площі 3 700 кв. км) і пробурити 39 розвідувальних свердловин, паралельно працюючи над відновленням законсервованих об'єктів для якнайшвидшого отримання газу. Уряд, ділові кола та міжнародне співтовариство оцінили конкурс, що відбувся, як конкурентний і прозорий.