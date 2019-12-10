Помер колишній мер Москви Лужков

На 84-му році життя помер колишній московський мер Юрій Лужков. Новину про смерть повідомив російський Інтерфакс, посилаючись на джерело в оточенні Лужкова. Пізніше це у себе в Twitter підтвердив нинішній мер Москви Сергій Собянін.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, Лужков помер у мюнхенській клініці під час операції на серці — не приходячи в свідомість.

За попередньою інформацією, причиною смерті став анафілактичний шок. Російська влада вже запропонували допомогу родині — перевезти тіло і організувати прощання. Родичі Лужкова згоди на це так і не дали.

Юрій Лужков помер у мюнхенській клініці Гроссхадерн близько 9 ранку.

Екс-мер прилетів до Німеччини з Москви вчора. Разом з Оленою Батуріної — на планову операцію по очищенню судин. Але під час процедури сталася алергічна реакція. Лужков помер прямо на операційному столі.

Останні роки Лужков сильно хворів. Два роки тому повідомлялося, що Лужкова екстрено госпіталізували, лікарі вивели його з стану клінічної смерті і продовжували боротися за його життя, поки стан Лужкова не покращився. На яку саме хворобу страждав колишній глава Москви, не відзначалося.

Лужков керував російською столицею 18 років. 28 вересня 2010 року тодішній президент Дмитро Медведєв відправив його у відставку "в зв'язку з втратою довіри".

На посаду мера російської столиці був призначений у червні 1992 року тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним, а потім чотири рази переобирався.

Відзначився масштабний знесенням в Москві старих побудов, зокрема - знесенням п'ятиповерхових "хрущовок". Також відомий великими проектами побудови автомобільних доріг і розв'язок. Критики звинувачують Лужкова в тому, що під час реконструкції було знищено кілька історичних будівель, а також змінено самий ландшафт Москви.

Лужкова звинувачували в корумпованості столичної влади та незаконному збагаченні. Стан його дружини Олени Батуріної складають за оцінками Forbes більше двох мільярдів доларів.

Стимулом до звільнення Лужкова став фільм-розслідування "Справа в кепці" (у назві обігрується улюблений головний убір ексмера Москви). У фільмі, що вийшов в ефір у вересні 2010 року, показано скандальні і маловідомі подробиці діяльності Лужкова, зокрема про смогу в Москві в серпні 2010 року, скандалі з вирубкою Хімкинського лісу, насильне виселення старожилів спального району та численних фактах корупції. При цьому трансляцію фільму намагалися перервати - ефір обривався.

Був співголовою правлячої партії РФ "Єдина Росія", але після відставки подав заяву про вихід і з партії також.