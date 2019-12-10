Невиконання Будапештського меморандуму – загроза подальшому ядерному роззброєнню в світі, - Смешко

Єдиним справжнім міжнародним правовим документом, який здатен врегулювати ситуацію, що склалася у зв’язку з агресією Росії проти України є Будапештський меморандум. Якщо він не буде виконаний, процес ядерного роззброєння в світі зупиниться, адже жодна ядерна країна не повірить більше міжнародним гарантіям після прецеденту з Україною. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї в цьому випадку може "померти" в якості міжнародного документу, що заохочує країни, які ще не мають ядерної зброї, до стриманості у її розробці.

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь", троєкратний голова Комітету з питань розвідки при Президентові України, керівник воєнної розвідки, екс-голова Служби безпеки України, перший військовий аташе України в США, Надзвичайний і Повноважний Посол України Ігор Смешко під час конференції, присвяченій 25-річчю підписання Будапештського меморандуму, що відбулась 5-6 грудня в Школі державного управління ім. Дж. Кеннеді при Гарвардському університеті в США, повідомили в прес-службі партії.

"Україна, відмовившись від свого ядерного арсеналу, зробила для безпеки Сполучених Штатів Америки більше, ніж будь-яка інша країна світу за всю історію їх існування. Нагадаю, що на той час 176 стратегічних балістичних ракет, розташованих на території України, були спрямовані на США. Вони могли потенційно знищити найпотужнішу державу світу. Тому єдиним справжнім міжнародним правовим документом, який врегулює ситуацію, що сьогодні склалася у зв’язку з російською агресією, є Будапештський меморандум, підписаний в 1994 році Україною, США, Росією та Великою Британією", - відзначив Ігор Смешко перед аудиторією, де були присутні колишні високопосадовці США, які безпосередньо приймали участь в ядерному роззброєнні України.

За його словами, Україна в свій час зробила величезний крок назустріч миру та світовій безпеці, який не має прецедентів в історії людства, а інші підписанти меморандуму своїх зобов’язань не виконали.

"Якщо зараз не повернутись до Будапештського меморандуму та не здійснити конкретні дії щодо його виконання, то жодна країна з ядерним озброєнням (наприклад, Північна Корея чи Іран) більше ніколи не повірить жодним міжнародним документам та гарантіям безпеки в обмін за відмову від ядерної зброї. Адже в них завжди буде перед очима прецедент України, коли пообіцяли, але нічого не зробили", - переконаний лідер партії "Сила і Честь".

Він також нагадав, що Україна має право вимагати компенсацій від держав-підписантів Будапештського меморандуму. За його словами, згідно Віденської конвенції стосовно права міжнародних договорів 1968 року будь-яка держава, що надає певну послугу чи виконує зобов’язання перед іншими державами, має право на компенсацію. За оцінками воєнної розвідки України, щорічне заощадження від вживання заходів щодо компенсації ядерної загрози США і Європі з території нашої держави, складає для них близько 20 млрд. доларів (15 млрд. – Сполучені Штати, 5 млрд. – Європа).

"Проте, сьогодні Україна не вимагає компенсації коштами, а прагне лише прямого виконання державами-гарантами своїх зобов’язань згідно Будапештського меморандуму по гарантуванню її територіальної цілісності і незалежності, а також по незастосуванню стосовно неї не лише військової сили, але й економічного та політичного тиску", - заявив Ігор Смешко.