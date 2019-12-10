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10 грудня 2019, вівторок, 11:45 374 Документ
Нерухомість 2019-12-10T13:45:02+02:00
Українські Новини
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ

"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ

Тимофей Борзенко
Будівельна компанія, Інтеграл-Буд, Окружний адміністративний суд Києва, Будівництво, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, ДАБІ, Одеська міська рада

Будівельна компанія "Інтеграл-Буд" звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної архітектурно-будівельної інспекції про визнання протиправними рішення про анулювання дозволу на будівництво і наказу (справа № 640/23179/19), інформує портал delo.ua.

Нагадаємо, 4 жовтня 2019 року ДАБІ, за результатами перевірки, анулювало дозвіл на виконання будівельних робіт СС3 на будівництво в Одесі Апарт Комплексу "La Mer".

Причиною скасування дозволу стало те, що Департамент архітектури Одеської міської ради не давав забудовнику "Інтеграл-Буд" містобудівні умови і обмеження. Надані "Інтеграл-Будом" містобудівні умови і обмеження підписані посадовою особою, яка на дату підписання була на території іншої країни, і повноваження якої були передані тимчасово виконуючому обов'язки.

Як стверджує видання, за зверненням громадськості правоохоронними органами виявлено факт складання та видачі невстановленим посадовою особою Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради містобудівних умов і обмежень для проектування об'єкта на території міста Одеса, про що зареєстровано кримінальне провадження за ст. 366 Кримінального кодексу України.

Однак, поки слідство у кримінальній справі триває, забудовник вирішив відновити дозвіл на будівництво шляхом звернення до суду.

Так, 25 листопада "Інтеграл-Буд" звернувся до суду, а вже 2 грудня, незважаючи на суспільний резонанс навколо цієї забудови суддя адміністративного суду Києва Тетяна Скочок прийняла рішення, що зазначена справа має розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін (в письмовому виробництві).

4 грудня суддя Тетяна Стрибок своєю постановою зупинила дію наказу ДАБІ України про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Таким чином, ще до розгляду справи по суті у компанії "Інтергал-Буд" знову є дозвіл на будівельні роботи.

Такі дії суду громадськість і юристи розцінюють як вирішення справи по суті ще на стадії забезпечення спору, що є неприпустимим і може свідчити про корупційну складову в справі. Громадськість заявила, що звертатиметься до Вищої ради правосуддя і НАБУ щодо таких дій судді.

На думку громадськості, забудовник, який починає будівництво за документами, щодо яких розслідується справа про підробку, вирішив скористатися судом, для поновлення дозволу на будівництво.

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