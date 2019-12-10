Губернатор Закарпаття посів останнє місце за економічними показниками, - ЗМІ

Губернатор Закарпаття Ігор Бондаренко опинився на останньому місці за результатами роботи серед очільників областей. Такі дані власного рейтингу представило бізнес-видання "Ділова столиця".

Відповідно до укладеного рейтингу, голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко набрав найбільшу кількість негативних балів – мінус 68. Для порівняння, очільники Дніпровської та Київської областей отримали, відповідно, плюс 97 та 92 бали.

За час правління Ігоря Бондаренка Закарпаття пасе задніхза кількістю робочих місць. У області на понад 15% погіршилася динаміка капітальних інвестицій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Експорт товарів і послуг скоротився більш ніж на 8%. Автори дослідження констатують суттєве падіння у промисловості та сільському господарстві.

Найбільшим успіхом Закарпаття є третє місце середрегіонів з найменшою заборгованістю із зарплат на одного працівника. Хоча динаміка реальної зарплати найнижча в Україні, на рівні з Одеською областю – мінус 10,5 балів.

Дослідники зазначають, що "у Ігоря Бондаренка системна криза", оскільки з 5-го липня, відколи губернатор обіймає посаду, Закарпатська область накопичує дедалі більше проблем.

Автори дослідження підбивали підсумки соціально-економічного розвитку 23 регіонів крім окупованого Криму, Донеччини та Луганщини за три квартали поточного року. Методика рейтингування враховує 20 суспільно значущих критеріїв, а усі цифри взято з Держстату та його територіальних органів.

Зважаючи на офіційну статистику, низці губернаторів-аутсайдерів буде важко заперечити показники їхнезадовільної роботи. Дослідники зазначають, що президент Зеленський вже почав оновлення керівництва регіонів по другому колу і звільнив ним же призначених керівників Київської та Черкаської ОДА. Імовірно скоро з’являться і нові кандидати. Вкрай негативні економічні показники, імовірно, спонукатимуть Офіс Президента вказати на вихід закарпатському очільнику Ігореві Бондаренку.