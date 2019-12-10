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10 грудня 2019, вівторок, 11:29 4
Верховна Рада і партії 2019-12-10T11:45:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка обіцяє перейменувати вулиці Бандери і Шухевича після перемоги на виборах

Платформа Бойка обіцяє перейменувати вулиці Бандери і Шухевича після перемоги на виборах

Тимофей Борзенко
Київський апеляційний суд, Проспект Степана Бандери, Проспект Шухевича, Порошенко Петро, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ

"Рішення Апеляційного суду міста Києва - залишити київським проспектам імена Бандери і Шухевича - це політичний вердикт, прийнятий під тиском радикалів і псевдовчених з оточення  Порошенка. Ніякого відношення до відновлення законності він не має. Це яскраве свідчення того, наскільки залежною і беззахисною проти політичного пресингу залишається судова система". Про це йдеться в тексті заяви партії "Опозиційна платформа - за життя", розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Націоналістичний курс в Україні зазнав нищівної поразки. Українські громадяни не хочуть ні націоналістів, ні їх "героїв". Але тепер збанкрутілі політикани будь-якими шляхами хочуть зберегти хоча б вивіски часів свого правління. Їх не турбує, що результатом їх натужних зусиль буде тільки поглиблення розділових ліній в українському суспільстві і погіршення відносин з нашими сусідами", - йдеться в документі.

Так само підкреслюється, що Опозиційна платформа - за життя неодноразово попереджала про небезпеку, яку несе прославляння одіозних персонажів української історії. Але очевидно, що чинна влада не збирається перешкоджати розгулу радикалів і ксенофобів.

"Остаточну крапку в цьому скандалі, спровокованому націоналістами, зможуть поставити тільки кияни, які підтримають Опозиційну платформу - За життя на майбутніх виборах до Київської міської ради.

Ми відновимо історичну справедливість. Повернемо київськими вулицями і проспектами їх традиційні назви. Історію міста будуть писати не "в'ятровичи", а самі кияни!", - підкреслено в тексті заяви партії ОПЗЖ.

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