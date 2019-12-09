Львів виділив ще 100 тис. гривень постраждалій в аварії з кінною каретою дівчинці

Львів 9 грудня виділив ще 100 тис. гривень для 15-річної дівчинки, яка постраждала в аварії, з кінною прогулянковою каретою. Про це Українським Новинам повідомив представник міськради. "Мерія Львова виплатить дівчині, що постраждала в результаті інциденту з конем, матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. гривень, загальна сума складе 150 тис. гривень", - сказав він. Виконавчий комітет прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги батька постраждалої дівчини Олесі Шиян - Руслану Шияну. Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Львів виділив 50 тис. гривень постраждалої в аварії з кінною каретою дівчинці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії за участю карети у Львові. З'ясувалося, що невідомі підірвали петарду біля упряжки, коні злякалися і побігли. Поліція встановлює особи невідомих, які налякали коней. На даний момент відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу.