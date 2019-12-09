підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новини
  • Події
  • Львів виділив ще 100 тис. гривень постраждалій в аварії з кінною каретою дівчинці
09 грудня 2019, понеділок, 22:14 12
Події 2019-12-09T23:15:59+02:00
Українські Новини
Львів виділив ще 100 тис. гривень постраждалій в аварії з кінною каретою дівчинці

Львів виділив ще 100 тис. гривень постраждалій в аварії з кінною каретою дівчинці

Василь Трухан
аварія з каретою

Львів 9 грудня виділив ще 100 тис. гривень для 15-річної дівчинки, яка постраждала в аварії, з кінною прогулянковою каретою. Про це Українським Новинам повідомив представник міськради.

"Мерія Львова виплатить дівчині, що постраждала в результаті інциденту з конем, матеріальну допомогу у розмірі 100 тис. гривень, загальна сума складе 150 тис. гривень", - сказав він.

Виконавчий комітет прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги батька постраждалої дівчини Олесі Шиян - Руслану Шияну.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Львів виділив 50 тис. гривень постраждалої в аварії з кінною каретою дівчинці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії за участю карети у Львові.

З'ясувалося, що невідомі підірвали петарду біля упряжки, коні злякалися і побігли.

Поліція встановлює особи невідомих, які налякали коней.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу.

Більше новин про: аварія з каретою

Архів
Новини
Зеленський і Путін не досягли домовленостей з газових питань, - Коболєв 00:00
Росія вважає, що резолюція Генасамблеї ООН по Криму покликана перешкодити "нормандській зустрічі" 23:42
Зеленський і Путін домовилися щодо транзиту газу, - ЗМІ 23:10
Після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" продовжує переговори за "робочою вечерею" 22:51
Україна подякувала ООН за підтримку резолюції по окупованому Криму 22:47
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok