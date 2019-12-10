У Кличка не знають, для яких цілей закупили 2 дорогих ноутбука

У Київській міській раді не змогли відповісти на запитання, для яких цілей були придбані через тендерні закупівлі 2 ноутбука MacBookPro вартістю 79 тис. гривень та Dell Inspiron вартістю 44 тис. гривень.

У відповіді на запит Українських Новин, для яких цілей та для якого структурного підрозділу купується зазначена техніка, в Київраді пояснили, що ці ноутбуки ще не надійшли в їх розпорядження.

"Станом на 5 грудня зазначені ноутбуки компанією, з якою укладено договір в листопаді 2019 року, не поставлені", - йдеться в документі.

У своєму запиті Українські Новини поцікавилися, якими струкурними підрозділами Київради та для яких цілей будуть використовуватися дорогі ноутбуки, для купівлі яких був оголошений і проведений тендер.

Як повідомлялося раніше, в серпні Київрада оголосила тендер на закупівлю 2 ноутбуків, з очікуваної тендерної вартістю 130 тис. гривень. Переможцем тендеру виявилася компанія Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Він" (Київ).

У листопаді був укладений договір про постачання 2 ноутбуків. Так, Київрада закупив за 44,142 тис. гривень (з ПДВ) 17,3-дюймовий ноутбук Dell з процесором Intel Core i7 та операційною системою Linux, а також в комплект входять програмне забезпечення Microsoft Windows Pro 10, сумка для ноутбука та комп'ютерна миша. А також за 79,07 тис. гривень (з ПДВ) MacBook Pro з 15-дюймовим екраном, процесором Intel Core i7, 16 Gb пам'яті, також до комплекту входять сумка для ноутбука та адаптер. Строк поставки товару - до 31 грудня.

Спершу переможцем тендеру став фізична особа-підприємець (ФОП) Віталій Шульц з пропозицією 110 тис. гривень за обидва ноутбука. Однак Київрада відхилила дану пропозицію, оскільки учасник відмовився поставляти товар.