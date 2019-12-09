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  • Законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу лояльний до інвестора, на відміну від урядового, – експерти галузі
09 грудня 2019, понеділок, 17:57 221
Економіка 2019-12-09T18:09:44+02:00
Українські Новини
Законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу лояльний до інвестора, на відміну від ур

Законопроект №2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу лояльний до інвестора, на відміну від урядового, – експерти галузі

Тетяна Зотова
Наталія Андрусевич, Олександра Гуменюк, Станіслав Жмуцький, Електроенергія, Зелений тариф
"Зелена" енергетика. Фото: rubryka.com

Експерти енергетичної галузі вважають, що законопроект №2543, який передбачає добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу, є кращим варіантом для інвесторів, ніж урядовий, і зможе забезпечити подальший розвиток відновлюваної енергетики.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Голова правління ресурсно-аналітичного центру "Суспільство і довкілля" Наталія Андрусевич зазначила, що вирішення проблем в галузі альтернативної енергетики вимагало комплексного обговорення з інвесторами, адже ухвалення рішень без врахування їх думки – в разі із урядовим законопроектом - мало би негативні наслідки для країни.

"Звичайно, що це несправедливо, коли спочатку держава оголошувала високі тарифи, прийшов інвестор, і тут така ситуація, що ми передумали і ми не витягуємо ці умови. Тобто, зрозуміло, що треба йти на якісь переговори. Це потребує комплексного обговорення і, зокрема, з інвесторами, для того, щоб вони все-таки залишилися і це все працювало", - сказала Андрусевич.

На думку директора асоціації "Європейсько-українське енергетичне агентство" Олександри Гуменюк, запропонований депутатами комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку законопроект №2543, що передбачає добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу, є кращим варіантом для інвесторів, ніж оприлюднені раніше умови від уряду. І переважна більшість інвесторів його підтримують.

"З точки зору інвесторів і з моєї точки зору, він більш лояльний до бізнес-клімату і підтримання відновлювальних джерел в Україні в порівнянні з оголошеною міністерством концепцією законопроекту. Зараз у нас в агенції всі члени агенції, інвестори ведуть внутрішню дискусію і виробляють власну позицію по цьому зареєстрованому законопроекту. Поки що на 90% підтримують такий законопроект (№2543)", - сказала Гуменюк.

Представник Atlas global energy Станіслав Жмуцький також вважає, що запропоновані законопроектом №2543 умови є прийнятними для інвесторів, що розвивають альтернативну енергетику в Україні.

"Те, що вони пропонують строк дії "зеленого" тарифу - 15 років, то, звичайно, для нас дуже добре, і період окупності в такому разі у нас буде не 7-8 років, як раніше було, а 8-9 років, до 10. Тобто, 5 років ми генеруємо дохідну частину. Це для інвесторів дуже добре", - зазначив Жмуцький.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) зареєстрований у Раді. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих у законопроекті умовах.

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