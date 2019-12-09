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09 грудня 2019, понеділок, 17:16 332
Політика 2019-12-09T18:00:02+02:00
Українські Новини
Пасажиропотік аеропорту Ярославського перевищив відмітку 1,2 млн

Пасажиропотік аеропорту Ярославського перевищив відмітку 1,2 млн

Анна Рудык

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, за одинадцять місяців 2019 року збільшив пасажиропотік на 39%, обслужив за цей період понад 1,2 мільйона пасажирів на внутрішніх і міжнародних напрямках. Динамічне розширення маршрутної мережі дозволило за підсумками 11 місяців 2019 року збільшити число обслужених рейсів до 5 138 - це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Пасажиропотік Міжнародного аеропорту" Харків "в листопаді досяг 115,2 тисячі пасажирів. Це на 59% більше, ніж за той же місяць минулого року, коли показник становив 72,6 тисячі. Аеропорт обслужив 95,4 тисячі пасажирів міжнародних рейсів; 19, 8 тисяч на внутрішніх перельотах, і показав зростання цих показників на 72% і 16% відповідно", - повідомила компанія-оператор харківського аеропорту "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського.

За листопад 2019 року аеропорт "Харків" обслужив 477 вильотів авіакомпаній - це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найбільш популярними напрямками, за даними прес-служби аеропорту Ярославського, стали Шарм-ель-Шейх, Київ, Стамбул, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Шарджа, Катовіце і Прага.

У листопаді, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), стабільний приріст операційних показників Міжнародного аеропорту "Харків" дозволив йому увійти за підсумками третього кварталу 2019 року в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік.

"Харківський аеропорт має шанси і надалі займати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільне довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду", - прогнозує компанія-оператор аеропорту "Нью Системс АМ" з групи DCH Ярославського.

Аеропорт Харкова постійно розширює маршрутну мережу і відкриває продаж квитків на нові напрямки. У листопаді минулого місяця були анонсовані і відкриті продажі квитків на ряд нових рейсів. З 27 грудня авіакомпанія МАУ і туроператор Coral Travel запускають рейси до турецького міста Кайсері. З 16 січня 2020 року лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває регулярне сполучення Харкова з Будапештом. А з 29 березня цей же перевізник відкриє перельоти до Варшави (Модлін).

Квитки на нових напрямках вже доступні для покупки в авіакасах аеропорту "Харків" і на його сайті, а також на сайтах авіакомпаній і в квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що належнв їй.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.
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