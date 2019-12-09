підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
09 грудня 2019, понеділок, 17:13 10
Економіка 2019-12-09T17:18:23+02:00
Українські Новини
РГК домовилася з Tartarini про поставку обладнання газорегуляторних

РГК домовилася з Tartarini про поставку обладнання газорегуляторних

Григорий Яковенко
РГК, договір, Tartarini
Регіональна газова компанія, РГК. Фото: 104.ua
Регіональна газова компанія, РГК. Фото: 104.ua

Регіональна газова компанія (РГК) домовилася з провідним світовим виробником Tartarini про поставку обладнання газорегуляторних.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

Повідомляється, що 6 грудня був підписаний контракт, який передбачає прямі закупівлі італійських комплектуючих для набираючого оберти виробництва на заводі RGC Production у Львові.

Наголошується, що завод випускає сучасні шафові газорегуляторні пункти і націлений в першу чергу на забезпечення потреб українського ринку, де з-за зносу необхідна заміна 20 тис. регуляторних пунктів.

"У зв'язку з виходом нашого заводу на проектну потужність необхідно розширення лінійки постачальників. Прямий контракт з Tartarini забезпечує наше інноваційне виробництво регуляторами і клапанами преміальної якості. Така синергія забезпечує високі експлуатаційні характеристики і надійність нашої продукції у відповідності з європейськими стандартами", - сказав операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

Як повідомляли Українські Новини, раніше РГК повідомляли, що в газорозподільну систему необхідно вкладати 10 млрд гривень інвестицій щорічно.

Більше новин про: РГК договір Tartarini

Архів
Новини
Стіни згорілого одеського коледжу хочуть зміцнити для продовження пошукових робіт 18:58
Зустріч "нормандської четвірки" почалася 18:30
Зеленський і Путін Колаж: Українська правда
Путіна на "нормандської зустрічі" посадять навпроти Зеленського, - журналіст 18:28
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Графік нормандської зустрічі в Парижі змінили, початок перенесли 18:18
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok