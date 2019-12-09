РГК домовилася з Tartarini про поставку обладнання газорегуляторних

Регіональна газова компанія (РГК) домовилася з провідним світовим виробником Tartarini про поставку обладнання газорегуляторних.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

Повідомляється, що 6 грудня був підписаний контракт, який передбачає прямі закупівлі італійських комплектуючих для набираючого оберти виробництва на заводі RGC Production у Львові.

Наголошується, що завод випускає сучасні шафові газорегуляторні пункти і націлений в першу чергу на забезпечення потреб українського ринку, де з-за зносу необхідна заміна 20 тис. регуляторних пунктів.

"У зв'язку з виходом нашого заводу на проектну потужність необхідно розширення лінійки постачальників. Прямий контракт з Tartarini забезпечує наше інноваційне виробництво регуляторами і клапанами преміальної якості. Така синергія забезпечує високі експлуатаційні характеристики і надійність нашої продукції у відповідності з європейськими стандартами", - сказав операційний директор РГК Олексій Тютюнник.

Як повідомляли Українські Новини, раніше РГК повідомляли, що в газорозподільну систему необхідно вкладати 10 млрд гривень інвестицій щорічно.