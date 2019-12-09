Фармацевтика повинна орієнтуватися на міленіалів, – Філинюк

Цільова аудиторія фармацевтичних виробників стає все більш сучасною і діджитальною. Компанії повинні враховувати це при формуванні маркетингової стратегії.

Таку думку висловила комерційний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Олена Філинюк в ході свого виступу на Ukrainian Pharmaceutical Forum.

"Міленіали диктують культуру споживання інформації, яка впливає на формування культури споживання медикаментозної терапії. Ми повинні говорити їхньою мовою і комунікувати через канали, якими міленіали користуються щодня. Саме тому наше завдання - включати багатоканальну комунікацію з онлайн маркетингом із захоплюючим контентом для цієї цільової аудиторії", - зазначила вона.

Олена Філинюк підкреслила, що класичний маркетинг ніхто не скасовує і підвищення ефективності, доповнені послуги, опір на лояльність і зручність в роздробі як і раніше є важливими компонентами маркетингу.

"Ми всі потроху переходимо працювати в емоційне поле, лояльність пацієнта починає більше складатися з емоційного ніж з раціонального. І одним з інструментів емоційного контакту зі споживачем є створення цілісної картини продукту для пацієнта", - пояснила Філинюк.

Як приклад емоційного контакту вона привела недавній ребрендинг "Дарниці". Упаковки препаратів виконані в новому дизайні і при викладенні на аптечні полиці складаються в пазл, при цьому несучи образ бренду, розповідаючи споживачу про дію препарату, його складових, способі застосування.

Олена Філинюк також перерахувала 10 основних світових трендів, які в найближчому майбутньому будуть визначати характер роздрібного фармацевтичного ринку:

Покоління двохтисячних - рушійна демографічна сила майбутнього. Ефективність комунікації зі споживачем виходить за рамки традиційного маркетингу Послідовна оптимізована багатоканальна пропозицію дозволяє взаємодіяти зі споживачем через будь-який канал 24/7 Емоційний компонент комунікації зі споживачем буде грати все більш вагому роль Важливо розширення пропонованих послуг аптеками, від яких пацієнти чекають додаткові сервіси Поширення на суміжні категорії профілактики і здорового способу життя (ЗСЖ) Зростання попиту буде обумовлено враженнями клієнтів Програми лояльності для споживача, що покращують доступ до медикаментозної терапії, як і раніше важливі Формування локальних "зон здоров'я" в аптеках Пацієнти майбутнього шукають надійних консультантів, яким можна довіряти

В кінці своєї доповіді Олена підкреслила важливість синергії всіх гравців фармацевтичного ринку на благо пацієнта.

Як повідомлялось, за прогнозами Fitch Solutions, продажі фармацевтичної продукції в Україні в 2019 році зростуть в доларовому вираженні на 9,5%, до $ 3,4 млрд. Один українець в середньому споживає ліків на суму $ 73 в рік.

"Дарниця" - лідер фармацевтичного ринку в Україні. Частка компанії в реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні в 2018 році склала 14,4%. Ключові вектори розвитку "Дарниці" - створення міжнародного фармацевтичного бренду, 100% цифрове перетворення і забезпечення лідерства у виробництві складних генериків. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів і сфокусований на лікуванні кардіологічних, неврологічних захворювань і болю. "Дарниця" здійснює експорт продукції в 16 країн світу. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефіціари "Дарниці" - родина Загорій.