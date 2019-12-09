З 1 січня по 9 грудня "Ніка-Тера" переробила 8 млн тонн вантажів

З 1 січня по 9 грудня морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить в портовий бізнес Group DF) переробив 8 млн тонн вантажів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

"В ніч з 8 на 9 грудня 2019 року ми встановили абсолютний рекорд для нашого порту і обробили восьмимиллионную тонну. Для порівняння, це більше, ніж на 2 млн тонн вище обсягу перевалки в 2018 році", – сказано в повідомленні з посиланням на начальника терміналу Аліма Агакишиева.

Згідно з повідомленням, структура вантажообігу порту виглядає наступним чином: зернові, зернобобові й олійні вантажі склали 5,6 млн тонн (69,9 % від усього вантажообігу), навалочні – 1,6 млн тонн (19,4%), шрот – 685,4 тис. тонн (8,5 %), наливні – 172, 7 тис. тонн (2,1 %).

На динаміку зростання вантажообігу вплинуло кілька факторів.

"Ключовим зовнішнім фактором залишається кон'юнктура цін на зернові та відповідне збільшення експорту зерна українськими агровиробниками і трейдерами. Серед внутрішніх факторів, які вплинули на результат, я хочу відзначити впровадження нових систем мотивації персоналу, вдосконалення бізнес-процесів і модернізацію технологій переробки", - зазначив Агакишиев.

Також у повідомленні сказано, що важливий додатковий чинник збільшення вантажообігу в 2019 році – це введення підприємством в експлуатацію додаткового маслопроводу діаметром 400 мм і збільшення максимальної продуктивності відвантаження соняшникової олії з 450 до 800 тонн на годину, що дозволило підприємству в поточному році успішно обробити три танкери з соняшниковою олією.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком морський термінал "Ніка-Тера" збільшив перевалку вантажів на 40% до 5,84 млн тонн.

Термінал "Ніка-Тера" має 3 спеціалізованими комплексами і спеціалізується на перевалці таких видів вантажів, як зернові, мінеральні добрива та інші сипучі вантажі.

Морський термінал розташований на лівому березі Бузького лиману в 63 км від моря і має 7 причалів довжиною близько 1 500 п. м.