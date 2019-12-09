Бойко очікує від "нормандської зустрічі" затвердження "дорожньої карти" для встановлення миру

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що ухвалення "дорожньої карти" в ході зустрічі в "нормандському форматі" відкриє шлях до миру на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик висловив надію на прийняття дорожньої карти, яка забезпечить врегулювання конфлікту в Донбасі. "Я хочу нагадати, що минула зустріч у "нормандському форматі", яка відбулася три роки тому, закінчилася рішенням, що буде створено дорожню карту шляху до миру, в якій будуть прописані конкретні кроки, що узгоджуються з Мінськими угодами. Ми очікуємо, що на цій зустрічі таку дорожню карту буде прийнято, і вона поведе нашу країну до миру", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

"Сам факт проведення зустрічі у "нормандському форматі" після трирічної перерви – це безумовний плюс. І ми розраховуємо, що на ній будуть досягнуті конкретні результати", – сказав Бойко.

Парламентарій також зазначив, що люди, які проживають на непідконтрольних територіях, хочуть розуміння, як їм жити далі.

"Приблизно 30%, за нашими даними, хочуть повернення в Україну, стільки ж хочуть до РФ (Російської Федерації), інші не визначилися. Люди прагнуть розуміння і ясності: як їм жити далі? Життя на цих територіях зовсім інше, починаючи від інших грошей, іншої влади, там діє комендантська година, а люди в основному згуртувалися в двох обласних центрах – Донецьку і Луганську, тому що у мегаполісі вижити легше. Там наші українські громадяни, я знаю дуже багатьох людей. Ми повинні думати про них і ні в якому разі не залишати ці території", – підкреслив Юрій Бойко.