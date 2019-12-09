Голова Полтавської облради Біленький перерахував власні 200 тис. гривень для відновлення тепла в школах Решетилівщини, – ЗМІ

5 грудня голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький перерахував 200 тис. гривень власних коштів на спеціальний банківський рахунок відділу освіти Решетилівської районної державної адміністрації (РДА). Відсьогодні навчальні заклади Решетилівського району Полтавської області, які більше місяця не одержувати тепло через заборгованість 2015 року та поточні борги, знову з опаленням. Станом на ранок 9 грудня, постачання тепла відновлене у 26 із 27 шкіл та дитячих садочків.

Про це повідомило інтернет-видання "Кременчуцька газета".

"Це мій внесок у вирішення проблеми, яка виникла не з моєї вини і задовго до мене – ще у 2015 році. Кошти будуть задекларовані відповідним чином. Кого цікавить джерело надходжень - вивчайте мою декларацію", - зазначив Олександр Біленький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Це не перший випадок, коли голова Полтавської облради спрямовує власні кошти на потреби громад. Так, у 2019 році Біленький продав автомобіль RangeRover та направив 800 тис. гривень на ремонт однієї з місцевих доріг.

Також 200 тис. гривень для покриття заборгованості за тепло перерахував неназваний меценат. Заборгованість почала накопичуватися з 2015 року – відділу освіту нарахували 800 тис. гривень пені за невчасні розрахунки за спожиті енергоносії. До цієї суми додалося 2 млн гривень поточної заборгованості – в районному бюджеті бракує коштів для оплати енергоносіїв, а з державного бюджету не виділили субвенцію для перекриття боргу, як це відбувалося в попередні роки. Таким чином, компанія-постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Екотехноінвест" та компанія-транзитер "Полтавагаз" відмовлялися розпочати подачу тепла до навчальних закладів району.

Після втручання обласного керівництва, зокрема голови Полтавської облради Олександра Біленького вдалося дійти згоди щодо реструктуризації та погашення боргу та відновлення подачі тепла до навчальних закладів Решетилівського району. І відсьогодні діти мають змогу повноцінно відвідувати дитячі садочки та школи.