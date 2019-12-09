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09 грудня 2019, понеділок, 14:58 174
Фінанси 2019-12-09T15:06:45+02:00
Українські Новини
В  Університеті Державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес

В  Університеті Державної фіскальної служби відбудеться Перший податковий конгрес

Тетяна Зотова
Павло Пашко, Університет ДФС, Перший податковий конгрес, ДФС України
Університет Державної фіскальної служби. Фото: education.ua
Університет Державної фіскальної служби. Фото: education.ua

12 грудня в Університеті Державної фіскальної служби (ДФС) України відбудеться Перший податковий конгрес "Управління публічними фінансами  та проблеми забезпечення національної економічної безпеки".

Про це повідомила прес-служба університету.

Участь у Конгресі візьмуть представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної, податкової та митної служб України, представники міжнародних організацій й бізнесу, народні депутати, експерти з податкового законодавства та науковці.

Панельні дискусії одночасно будуть відбуватися у 37 локаціях на території університету з online-трансляцією в 6 регіонах: круглі столи, конференції, семінари, дискусійні клуби і форуми.

Результатом роботи Конгресу стане пакет рішень проблем податкової системи України для сприяння її розвитку.

Організатор першого податкового конгресу – Університет державної фіскальної служби на чолі з ректором університету – доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Павлом Пашко.

"Ми вперше організовуємо подію такого великого масштабу. Вважаємо, що податкова система в Україні потребує системних вдосконалень, які неможливі без участі представників як влади, так і бізнесу. Також, нам важливо почути думку європейських експертів, можливо перейняти їх досвід. Відкритий діалог між представниками влади, бізнесу, міжнародними та українськими експертами та науковцями сприятиме розробці пропозицій для удосконалення законодавства й розвитку міжнародних зв’язків", – зазначив ректор Пашко.

Планується робота за тематичними панелями "Захист національних податкових та митних інтересів. Наукове забезпечення реформ", "Нові податкова та митна служби. Відновлення довіри суспільства. Податковий комплаєнс в умовах України. Електронні форми контролю в фіскальному адмініструванні", "Реформи управління публічними фінансами. Діджиталізація в публічних фінансах", "Контроль державних фінансів. Взаємодія органів контролю. Психотехнологіії в діяльності контрольних органів", "Фінансові розслідування. Інституційні виклики", "Банківська система. Фінансові ринки" та "Цифрова економіка. Фіскальне регулювання економіки".

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