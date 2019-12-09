У 2020 році EVA запустить власну службу кур'єрської доставки

Компанія "РУШ", якій належить Лінія магазинів EVA, планує запуск власної кур'єрської доставки. Першим містом, де з'явиться служба, буде Київ. Про це розповіла виконавчий директор Лінії магазинів EVA Ольга Шевченко в інтерв'ю виданню Investory News.

"Зараз ми доставляємо через служби "Нова Пошта" або"Міст Експрес". А вже в новому році у нашого покупця буде можливість замовити доставку за адресою, і наш кур'єр це зробить. Це дуже зручно, хоча і вимагає від нас великої роботи в напрямку логістики ", - розповіла Ольга Шевченко.

За її словами, концепція доставки EVA буде відрізнятися від Glovo або Über. Товар буде доставлятися безпосередньо зі складу, а не з магазинів. Таким чином, мережа зможе запропонувати покупцям широкий вибір товарів.

"до Речі, на сайті асортимент товарів набагато ширше, ніж у магазинах, - рази в три. Магазини у нас невеликі, тому ми не маємо можливості представити весь асортимент, який можемо запропонувати. Тому товар збирається тільки зі складу", - говорить топ-менеджер.

Логістика і e-commerce стануть пріоритетними напрямками інвестування компанії у 2020 році. EVA також планує збільшити кількість пілотних точок видачі товарів, замовлених через сайт. "Зараз їх вже 43, а в наступному році буде ще більше. Зараз такі пункти є у Києві, Дніпропетровську та Одесі, а далі будемо активно розширюватися в столиці та інших містах, в тому числі і в маленьких. Це дуже зручно для покупця, так це пріоритет для нас на наступний рік", - говорить Ольга Шевченко.

ТОВ "РУШ" - юридична особа, яка володіє Лінією магазинів EVA. Зареєстрована у 2002 році в місті Дніпро. Розмір статутного капіталу - 10 млн грн. Лінія магазинів EVA - найбільша національна мережа магазинів формату drogerie. За 17 років компанія виросла до кількості 900 магазинів по всій території України, представила більше ніж 30000 асортиментних позицій, а також почала 37 власних торгових марок. Зараз штат співробітників мережі налічує більше 11 000 чоловік.