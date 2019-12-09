Скандали з депутатом Грищуком та іншими "новими обличчями" можуть вдарити по Зеленському, - політолог

Деякі "нові" політики "Слуги народу" демонструють найгірші звички "старих", занурюючи "руки по лікоть в мед", займаючись банальним "решаловом". Про це написав у своєму блозі політолог Андрій Золотарьов .

"Ось це якраз і руйнує базовий позитивний образ, ставлячи жирний знак рівності між "старими" і "новими". І, на жаль, такі історії регулярно спливають... наочний приклад, про який вже писали журналісти – Роман Грищук.

Суть цієї історії - гуртожиток по вул. Польовій, 19/8 у Києві силою захоплено у його законного власника - Тресту "Київміськбуд-2".

Подібними справами в столиці промишляли "свободівці". А ось що змусило Грищука стати на цю слизьку стезю - питання відкрите. Судячи з публікацій у ЗМІ, участь у фіктивних тендерах з підставними учасниками, ухилення від сплати податків, і, нарешті, втручання в конфлікті навколо гуртожитку на Польовій на стороні рейдерів, які його захопили – далеко неповний перелік "подвигів" Грищука за останній час, виявлених журналістами", - пише у своєму блозі Золотарьов.

Політолог зазначає, що в кінцевому підсумку подібні скандали з депутатами від "Слуги народу" можуть вдарити по Володимиру Зеленському, який на своєму особистому рейтингу завів у Раду тих, хто сьогодні "обнуляє" його рейтинг.