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09 грудня 2019, понеділок, 13:21 226
Судова влада 2019-12-09T13:32:06+02:00
Українські Новини
Антикорупційний суд перестав закривати очі на зловживання правоохоронців у справі "Роттердам+", – адвокат

Антикорупційний суд перестав закривати очі на зловживання правоохоронців у справі "Роттердам+", – адвокат

Тетяна Зотова
Ірина Одинець, Вищий антикорупційний суд, Роттердам+
Ірина Одинец. Фото: facebook.com/iryna.odynets
Ірина Одинец. Фото: facebook.com/iryna.odynets

Вищий антикорупційний суд у справі "Роттердам+" перестав закривати очі на зловживання правоохоронців і демонструє неупередженість.

Про це написала адвокат обвинувачуваних у справі Ірина Одинець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Чергове досягнення сторони захисту! З підозрюваного (співробітник НКРЕКП) у сумнозвісній справі "Роттердам+" повністю знято обмеження щодо пересування! Антикорупційний суд продемонстрував, що навіть у цій резонансній справі доводити ризики "високою мірою вірогідності", "обґрунтованими підставами вважати" та припущеннями сторони обвинувачення більше не можна", - написала Одинець.

Вона нагадала, що з моменту обрання запобіжного заходу підозрюваному у цій справі пройшло 4 місяці, а досудове розслідування триває вже 32 місяці, що, на її думку, перевищує будь-які розумні строки. Та наголосила, що нині суд демонструє готовність зважено підходити до слухань у справі і належним чином реагує на необґрунтовані аргументи сторони обвинувачення.

"Приємно констатувати, що суд продемонстрував готовність підходити зважено до слухань у справі, а не закривати очі на численні зловживання правоохоронців. Засідання обов’язково мають передбачати елемент змагальності, де і обвинувачення і захист демонструють результати своєї роботи, а "не бути виставою, яка наперед має чітко прописаний фінал", - написала Одинець.

Нагадаємо, раніше Одинець заявила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули. А адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомила, що САП отримала мінімум 3 експертні висновки, які підтвердили коректність формули. Проте це не влаштовувало слідство, і тоді НАБУ замовило "експертизу" у СБУ за власним "темником".

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