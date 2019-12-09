11.12.19. 11:00 Круглий стіл: "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху"

У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голова "Газпрому" і міністр енергетики РФ, - ЗМІ 12:47

У Мінекономіки назвали фінансові втрати України через агресію з боку РФ 12:41

На Чернігівщині троє дітей отруїлися невідомою речовиною: одна з них померла 12:20

Близько тисячі "помаранчевих жилетів" вимагають у НБУ відсторонення Смолія 12:10