11.12.19. 11:00 Круглий стіл: "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху"

11 грудня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху". Організатор: "Фінансовий клуб". На круглому столі обговоримо наступні питання: Чи виживуть відділення: як змінюються тенденції на банківському ринку віддаленого обслуговування? Цифрова трансформація банків: світова практика і українські реалії. Банки та фінтех-компанії: точки дотику та елементи конкуренції. Як банкам виграти битву? Що заважає цифровій трансформації банків в Україні? Необхідні законодавчі зміни. Як поліпшити клієнтський досвід за допомогою сучасних технологій? Банки завтрашнього дня: яких змін очікувати споживачам банківських послуг найближчим часом? У дискусії візьмуть участь: Михайло Власенко, голова правління Ідея Банку; Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку; Сергій Мамедов, голова правління банку "Глобус"; Андрій Прусов, заступник голови правління Банку Форвард; Антон Переяславець, начальник управління роздрібних продажів банку "Південний"; Віталій Весельский, старший менеджер практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки KPMG в Україні; інші представники банків. Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх