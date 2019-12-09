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  • 11.12.19. 11:00 Круглий стіл: "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху"
09 грудня 2019, понеділок, 12:04 5
Прес-центр 2019-12-09T12:25:11+02:00
Українські Новини
11.12.19. 11:00 Круглий стіл: "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху"

11.12.19. 11:00 Круглий стіл: "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху"

Надежда Кирияк

11 грудня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Банки з майбутнього: як зміниться банківський бізнес в цифрову епоху". 

Організатор: "Фінансовий клуб".

На круглому столі обговоримо наступні питання:

  • Чи виживуть відділення: як змінюються тенденції на банківському ринку віддаленого обслуговування?
  • Цифрова трансформація банків: світова практика і українські реалії.
  • Банки та фінтех-компанії: точки дотику та елементи конкуренції. Як банкам виграти битву?
  • Що заважає цифровій трансформації банків в Україні? Необхідні законодавчі зміни.
  • Як поліпшити клієнтський досвід за допомогою сучасних технологій?
  • Банки завтрашнього дня: яких змін очікувати споживачам банківських послуг найближчим часом?

У дискусії візьмуть участь:

  • Михайло Власенко, голова правління Ідея Банку;
  • Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку;
  • Сергій Мамедов, голова правління банку "Глобус";
  • Андрій Прусов, заступник голови правління Банку Форвард;
  • Антон Переяславець, начальник управління роздрібних продажів банку "Південний";
  • Віталій Весельский, старший менеджер практики з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки KPMG в Україні;  
  • інші представники банків.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: 

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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