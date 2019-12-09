Законопроектом 2543 зроблено перший крок для вирішення проблеми на ринку зеленої енергетики, - депутат

Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який знижує фінансове навантаження на держбюджет, дозволить розвивати зелену енергетику та захистить інвесторів в економіку України.

Про це написала народний депутат України, член фракції "Голос" Леся Василенко на своїй сторінці в Facebook.

"Перший крок до вирішення проблеми на ринку зеленої енергетики зроблено! Зареєстрували сьогодні законопроект №2543, який дозволить подальше озеленення енергетичної сфери та захист інвесторів в Україні", - написала Василенко.



Депутат нагадала, що завдяки встановленому спеціальному тарифу для виробників електроенергії з відновлювальних джерел Україна змогла залучити в розвиток галузі майже 2 мільярди євро іноземних інвестицій. Проте, на її думку, непродумана та несистемна політика колишньої влади, привела до критичної ситуації на енергетичному ринку України, яка не дозволяє далі ефективно розвивати зелену енергетику.



"Щоб вийти з кризи держава зараз має зменшити фінансове навантаження, яке виникло через зелені тарифи. В той же час має бути запроваджений механізм подальшого стимулювання інвестицій у чисті технології", - зазначила Василенко.



Вона вважає, що запропонований членами Комітету Ради з економічного розвитку законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.



"Якщо коротко, цей законопроект:

- дозволяє Україні дотриматись зобов'язань взятих перед міжнародною спільнотою та майбутніми поколіннями щодо декарбонізації економіки;

- захищає Україну від міжнародних арбітражів та претензій міжнародних інвесторів щодо порушених умов договорів;

- зменшує навантаження через виплати на ринку зеленої енергетики, економлячи 2,4 млрд грн вже з наступного року", - повідомила Василенко.



Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, - депутата Людмили Буймістер – в ньому передбачається добровільне зниження "зеленого" тарифу.