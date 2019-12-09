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09 грудня 2019, понеділок, 10:23 366 Прес-реліз
Політика 2019-12-09T10:45:01+02:00
Українські Новини
Миколаївщина працює над створення привабливого інвестиційного клімату, - Стаднік

Миколаївщина працює над створення привабливого інвестиційного клімату, - Стаднік

Тимофей Борзенко
Олександр Стаднік, Миколаївська ОДА, Економіка, Інвестиції

Створення сприятливого клімату для залучення інвестицій в  економіку області є одним із пріоритетних напрямків діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації. Таку думку висловив голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік.

Основними напрямами роботи по сприянню залученню інвестицій є:

  • Чітке дотримання курсу реформ з поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій, визначених Президентом та Урядом України;
  • Створення сприятливого інвестиційного клімату та формування інвестиційного іміджу Миколаївської області як території, привабливої для вкладення інвестицій.

Враховуючи стратегічні пріоритети, озвучені  Президентом України та Урядом, на Миколаївщині проводиться активна робота щодо розробки Стратегії розвитку області на період до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації. Основним завданням Стратегії є визначення довгострокових цілей розвитку та забезпечення їх досягнення з метою підвищення конкурентоспроможності регіону.

Миколаївщина завжди відкрита до плідної і взаємовигідної співпраці з вітчизняними та міжнародними партнерами. За останніми звітними даними головного управління статистики у Миколаївській області за станом на 1 жовтня 2019 року обсяг капітальних інвестицій в економіку області зріс в майже  8,2 млрд грн, що на 34,7% вище показника за аналогічний період попереднього року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області становив 253,3 млн дол.США, або на 14,8% більше, ніж на початок року. Іноземний капітал надійшов із 46 країн світу, а основними інвесторами є країни Європейського Союзу  (72,2% від загального обсягу). У галузевій структурі переважають інвестиції у підприємства складського господарства та транспорту – 42,3%, промисловості – 40,0%, та будівельної галузі – 4,8%.

Питання залучення інвестицій – одне з головних під час зустрічей керівництва облдержадміністрації з представниками посольств, консульських установ іноземних держав в Україні, бізнесових кіл та міжнародних організацій.

Важливим напрямом роботи облдержадміністрації також є підтримка громад, що були створені завдяки реформі децентралізації. Зокрема, за рахунок коштів обласного бюджету надається допомога громадам для реалізації проектів, направлених на вирішення нагальних соціальних проблем.

Саме у співпраці влади, бізнесу та громадянського суспільства ми бачимо майбутнє розвитку Миколаївщини як сучасного регіону з інноваційною економікою, відкритою для ініціатив і передових ідей.

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