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  • За 11 місяців 2019 року зафіксовано 65 випадків фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ
09 грудня 2019, понеділок, 10:09 10
ЗМІ 2019-12-09T10:30:02+02:00
Українські Новини
За 11 місяців 2019 року зафіксовано 65 випадків фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ

За 11 місяців 2019 року зафіксовано 65 випадків фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ

Тимофей Борзенко
НСЖУ, Національна спілка журналістів України, Сергій Томіленко, Журналістика, Репортер, Напад на журналіста

У листопаді зафіксовано 5 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві та області – 3 випадки, а також на Тернопільщині та в Миколаєві. Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Загалом за 11 місяців 2019 року було зафіксовано 65 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

- Щомісяця в "Індексі фізичної безпеки журналістів" ми фіксуємо все нові й нові випадки атак на журналістів. Водночас, ми хочемо фіксувати прецеденти ефективних розслідувань та належних покарань нападників, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – У листопаді, після проведення спеціальних парламентських слухань з безпеки журналістів, відзначаємо, що Національна поліція оперативно реагує на повідомлення про перешкоджання та одразу відкриває відповідні кримінальні провадження. Але ситуація з безпекою журналістів в Україні лишається тривожною…

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

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