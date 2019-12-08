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08 грудня 2019, неділя, 15:07 22
Президент 2019-12-08T17:45:01+02:00
Українські Новини
У Львові проходить віче "Червоні лінії" для Зеленського"

У Львові проходить віче "Червоні лінії" для Зеленського"

Василь Трухан
Володимир Зеленський

Кілька сотень людей зібралися на віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на пр. Свободи у Львові. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Організатори акції зібрали віче, щоб "нагадати владі про "червоних лініях".

Протестуючі викрикували гасло: "Ні капітуляції!".

Також вони тримають плакати «Ні кроку назад», «Росія – агресор», «Путін – злодій» та інші.

Виступаючі на мітингу активісти заявляють, що Україна не повинна йти на політичні компроміси у вигляді припинення міжнародних судових процесів проти Росії, федералізації, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, а також у вигляді поступок щодо Криму.

Також учасники мітингу звинувачують Президента Володимира Зеленського в тому, що він не пояснив свою позицію перед поїздкою на переговори.

Мітинг розпочався о 14:00, конфліктів не виникає.

Як повідомляли Українські Новини, близько 15 тисяч осіб зібралися на віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на Майдані Незалежності в Києві.

Зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція).

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