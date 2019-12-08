У Львові проходить віче "Червоні лінії" для Зеленського"

Кілька сотень людей зібралися на віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на пр. Свободи у Львові. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Організатори акції зібрали віче, щоб "нагадати владі про "червоних лініях".

Протестуючі викрикували гасло: "Ні капітуляції!".

Також вони тримають плакати «Ні кроку назад», «Росія – агресор», «Путін – злодій» та інші.

Виступаючі на мітингу активісти заявляють, що Україна не повинна йти на політичні компроміси у вигляді припинення міжнародних судових процесів проти Росії, федералізації, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, а також у вигляді поступок щодо Криму.

Також учасники мітингу звинувачують Президента Володимира Зеленського в тому, що він не пояснив свою позицію перед поїздкою на переговори.

Мітинг розпочався о 14:00, конфліктів не виникає.

Як повідомляли Українські Новини, близько 15 тисяч осіб зібралися на віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на Майдані Незалежності в Києві.

Зустріч лідерів "нормандського формату" пройде 9 грудня в Парижі (Франція).