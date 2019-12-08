В музеї Булгакова відкрився передпоказ напередодні благодійного аукціону

7 грудня 2019 року о 15:00 відчинила свої двері передаукціонна виставка у Домі-музеї Булгакова на Андріївському узвозі, 13а. Втілюючи чисельні проекти на базі Булгаковського музейного фонду, засновник Фонду "Культурні новації" Владислав Трубіцин популяризує його автентику і унікальність, підвищуючи його цінність і значимість для Києва, повідомляє НашКиев.UA.

У межах виставки всі охочі можуть ознайомитися з унікальними лотами благодійного аукціону, який відбудеться 14 грудня о 14.00 у музеї Булгакова.

Зокрема, на передаукціонному показі будуть виставлені раритетні антикварні книги, картини відомих майстрів київської школи, прикладне мистецтво, предмети київської старовини тощо.

"Перлинами" показу і подальшого торгу в день аукціону стануть:

підносний екземпляр "Киев теперь и прежде", яких загалом існує 50 екземплярів і які були призначені для великих князів та генерал-губернаторів,

низка книг XVIII ст. (право, історія, історія України тощо) з гравюрами, що вже само по собі є видатною подією, оскільки більше 2-3 книг XVIII ст. ніколи ще не виставлялися в Україні,

"Розстріляне Відродження" української нації – "Кобзар" Т.Шевченка 1931 р. видання з ілюстраціями В. Седляра, який був розстріляний за ілюстрування цього видання в будинку колишнього Інституту шляхетних панянок у 1937 р. (ця доля спіткала усіх учасників видання),

Хрест-мощовик (сер. XIX ст, Єрусалим) з фрагментом деревини хреста для розп’яття І.Христа.

Увесь прибуток від торгів спрямовується на підтримку Дому-музею Міхаїла Булгакова. Окремі лоти стартують від 1 гривні.

"На мою думку, значення Дому-музею Булгакова для Києва, як і більшості пам’яток, пов’язаних зі славетними іменами минулих часів, є недооціненою. Кияни звикли до того, що мають величезну кількість пам’яток і не замислюються над тим, що одного дня можна все це втратити, якщо вже сьогодні не докладати зусиль для їх збереження. Саме такою і є місія благодійного аукціону, який я проводжу 14 грудня. Усі кошти, отримані від продажу лотів, підуть на підтримку музею. Кожен із нас може зробити свій внесок у справу збереження Дому-музею Булгакова на Андріївському", - зауважив В.Трубіцин.

За словами директорки Дому-музею Булгакова Людмили Губіанурі, приватне меценатство відіграє вирішальну роль у збереженні видатних пам’яток, оскільки державного фінансування явно не вистачає.

"Фонд "Культурні новації" демонструє нові підходи у втіленні меценатської діяльності, коли підтримка пам’ятних місць столиці відбувається через створення культурної події для міста, до якої залучаються усі охочі та спроможні. Саме завдяки такому творчому підходу до благодійної діяльності меценатство виходить на новий рівень суспільного сприйняття і значення", - сказала Л.Губіанурі.