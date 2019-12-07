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  • У Києві Subaru Forester впав з мосту і перекинувся: є небезпека вибуху
07 грудня 2019, субота, 21:15 17
Події 2019-12-07T21:18:32+02:00
Українські Новини
У Києві Subaru Forester впав з мосту і перекинувся: є небезпека вибуху

У Києві Subaru Forester впав з мосту і перекинувся: є небезпека вибуху

Надежда Комендантова
падіння з мосту, ДТП з авто, ДТП з постраждалими

У суботу, 7 грудня, в Києві біля метро "Лівобережна" сталася ДТП. Автомобіль Subaru Forester вилетів з шляхопроводу і перекинувся. На щастя, ніхто з пішоходів не постраждав.

Аварія сталася близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли патрульні, авто їхало по шляхопроводу, і вилетіло з нього, протаранивши огорожу. Ніхто з перехожих не постраждав. Жінку — водія джипа госпіталізували. За попередньою інформацією у неї черепно-мозкова травма.

Авто впало з моста в Києві. Фото: ІнформаторАвто впало з моста в Києві. Фото: Інформатор

Територію огородили стрічкою, тому що є можливість вибуху і загоряння автомобіля. На місці події працюють медики, патрульна поліція і рятувальники. Причини та деталі події з'ясовуються.

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