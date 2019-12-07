Збірні парламентів України і Туреччини провели товариський матч з футболу

Команда Верховної Ради України зіграла внічию 1-1 з командою Національних Зборів Туреччини. Про це йдеться на YouTube "ФК "Динамо" Київ".

Зустріч відбулася в рамках міжпарламентського співробітництва двох країн і завершилася з рахунком 1-1. За команду Туреччини забив Ібрагім Єлдиз. За Україну - Олег Суховский. Матч відбувся на навчально-тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі.

Кращим гравцем товариського футбольного матчу між парламентаріями України і Туреччини визнаний народний депутат Сергій Льовочкін.

Запис гри: