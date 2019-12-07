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07 грудня 2019, субота, 19:45 11
Суспільство 2019-12-07T20:45:01+02:00
Українські Новини
Збірні парламентів України і Туреччини провели товариський матч з футболу

Збірні парламентів України і Туреччини провели товариський матч з футболу

Валерия Назаренко
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Команда Верховної Ради України зіграла внічию 1-1 з командою Національних Зборів Туреччини. Про це йдеться на YouTube "ФК "Динамо" Київ".

Зустріч відбулася в рамках міжпарламентського співробітництва двох країн і завершилася з рахунком 1-1. За команду Туреччини забив Ібрагім Єлдиз. За Україну - Олег Суховский. Матч відбувся на навчально-тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі.

Кращим гравцем товариського футбольного матчу між парламентаріями України і Туреччини визнаний народний депутат Сергій Льовочкін.

Запис гри:
Архів
Новини
Збірні парламентів України і Туреччини провели товариський матч з футболу 19:45
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