Компромісний законопроект про ринок зеленої енергетики 2543 підтримує більшість інвесторів, – нардеп

Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) є компромісним для вирішення проблем на ринку зеленої енергетики, його підтримують більшість учасників ринку.

Про це заявив народний депутат України, один із співавторів законопроекту Максим Єфімов, пише Обозреватель.

"Багато гравців, багато хто з великих гравців підтримують, розуміючи, що так не може тривати, і що зелений тариф все одно дуже високий в порівнянні з іншими тарифами, то для того, щоб далі система наша, енергосистема країни не страждала, далі споживачі не страждали, і багато плюсів від цього всього, необхідно знайти якісь рішення. І ці рішення прописані в цьому законопроекті", – повідомив Єфімов.

Депутат вважає, що учасники ринку і інвестори, які розвивають альтернативну енергетику, зробили перший крок до пошуку компромісу, висловивши готовність піти на добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

"Компроміс повинен бути, тому що без цього зелена енергетика отримає більше мінусів, ніж плюсів. Тому я думаю, що багато хто це розуміють, і це перший крок, який роблять інвестори. Перший крок до того, щоб самообмежитися і з точки зору термінів, і запропонувати певні зниження, які дозволяють все одно обслуговувати кредити", – сказав Єфімов.

Він також нагадав, що в деяких європейських країнах проводили ретроспективне зниження "зелених" тарифів, але ніде інвестори не робили цього добровільно, а також підкреслив, що в разі примусу інвесторів, країна отримає лише негативні наслідки.

"У багатьох же країнах в світі ретроспективно проводили зниження тарифів. І дуже рідко де, може бути, і ніде це робили самі інвестори добровільно. Але точно можна сказати, що якщо сьогодні через коліно інвесторів ламати, то, врешті-решт, ми отримаємо значно більше негативу, ніж позитиву. Тим більше, в той час, коли наша країна потребує інвестицій", – сказав Єфімов.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері відновлюваної енергетики" (№2543) зареєстровано у Верховній Раді 6 грудня 2019. За словами одного зі співавторів законопроекту, – депутата Лесі Василенко – його прийняття дозволить розвивати зелену енергетику і захистити інвестора.