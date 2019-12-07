В UNIT Factory Kharkiv перші студенти за програмою ucode презентували свої проекти

Перший марафон в UNIT Factory Kharkiv розпочався 11 листопада 2019 року, а вже через місяць інтенсивного навчання програмуванню за програмою ucode студенти готові представити свої перші проекти.

Про це повідомили в прес-службі харківської IT-школи UNIT Factory.

Кілька десятків охочих вчитися за інноваційною програмою ucode прийшли на перший день першого безкоштовного марафону, щоб спробувати свої сили. Найвідданіші з них представлять свої "випускні" проекти 6 грудня, це і є фінальне завдання марафону. У Харкові це будуть перші проекти, які реалізуються студентами UNITFactory, обучавшимися за програмою ucode.

"Студенти познайомилися з командою інноваційного кампуса і почали навчання на сучасних iMac. Всього за перші 3 дні марафону студенти вже провели за навчанням близько 2000 годин. Багато хто з учасників марафону вперше познайомилися з інструментами для програмування. Але їх сильна мотивація дозволила їм подолати цей марафон. Попереду сміливців чекає презентація перших своїх власних проектів. Тому можна сказати, що учасники першого етапу дали початок формуванню нового прогресивного ком'юніті в Харкові", – відзначили в прес-центрі UNIT Factory Kharkiv.

На офіційному сайті навчального центру кажуть, що марафон –етап, під час якого усі бажаючі, які зареєструвалися і пройшли особистий візит, можуть безкоштовно спробувати формат навчання нової IT-школи. Наголошується, що це дозволить зрозуміти, як працює метод Challenge Based Learning і навчитися ефективно розпоряджатися своїм часом і розставляти пріоритети.

В даний час UNIT Factory Kharkiv продовжує набір студентів на другий марафон, який стартує вже навесні. Щоб взяти в ньому участь, необхідно зареєструватися на сайті. Вікові обмеження: від 17 років. Освіта, диплом і ЗНО значення не мають.

Нагадаємо, IT-школа UNIT Factory в Києві відкрилася у 2016 році на базі інноваційного парку UNIT.city. За підтримки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" UNIT Factory розробила власну навчальну програму ucode, яка використовується в Харківському кампусі UNITFactory.

Програма побудована на інноваційній методиці Challenge-BasedLearning, ініційованої компанією Apple, яка застосовується в AppleDeveloperAcademy. В її основі – рішення проблем реального життя з допомогою ІТ.

Колективне навчання допомагає розкрити творчі здібності слухачів під час роботи над проектами. Система базується на гейміфікації, тобто підходах, характерних для комп'ютерних рольових ігор.

Ще одна особливість UNITFactory полягає в тому, що в навчальний процес органічно вбудована програма розвитку особистої ефективності, навичок міжособистісного спілкування та роботи з людьми (softskills).

Інноваційні парки UNIT.city, UNIT.cityKharkiv, а також проект UNIT Factory були засновані українським бізнесменом, власником UFuture Investment Group Василем Хмельницьким.