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  • Посадових осіб "Нафтогазу" підозрюють у розкраданні коштів при продажу газу за зниженими цінами
06 грудня 2019, пʼятниця, 20:21 8
Економіка 2019-12-06T21:15:02+02:00
Українські Новини
Посадових осіб "Нафтогазу" підозрюють у розкраданні коштів при продажу газу за зниженими цінами

Посадових осіб "Нафтогазу" підозрюють у розкраданні коштів при продажу газу за зниженими цінами

Валерия Назаренко
Нафтогаз, ЕРУ Трейдинг, Розкрадання, Газ за зниженими цінами
Нафтогаз
Нафтогаз

Головне слідче управління Національної поліції розслідує можливе розкрадання коштів посадовими особами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" при реалізації газу за зниженими цінами за участю компанії "Еру Трейдинг".

Про це йдеться у ряді визначень Печерського суду Києва від 26 листопада, передають Українські Новини.

Слідчі розслідують заяву про те, що в січні 2019 року посадові особи "Нафтогазу" із залученням співробітників дочірньої компанії "Нафтогаз Трейдінг" та інших пов'язаних компаній розробили злочинну схему привласнення коштів шляхом продажу газу підконтрольним компаніям за зниженими цінами, а потім її купівлею за ринковими цінами, заподіявши "Нафтогазу" значні збитки.

Інших подробиць схеми у визначеннях не вказується. Але слідчі вважають, що для встановлення факту злочину необхідно дослідити документи фінансової діяльності компанії "Еру Трейдінг" та її відносини з "Нафтогазом", "Нафтогаз Трейдингом" та іншими компаніями.

Суд дозволив слідчим отримати доступ до копій фінансово-господарських документів, що стосуються діяльності ТОВ "Еру Трейдинг", ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", а також документів за станом їх рахунків з 1 жовтня 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, "ЕРУ Трейдинг" спеціалізується на здійсненні трейдингових операцій з газом, вугіллям, електроенергією. Власниками компанії на паритетних засадах є колишній співробітник ДТЕК Ярослав Мудрий і громадянин США Дейл Веслі Пері.

До початку 2019 року співвласником компанії також був Андрій Фаворов, який у листопаді 2018 року був призначений керівником газового бізнесу групи "Нафтогаз".

На початку березня 2019 Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко опублікував службові записки в яких повідомляє, що з 4-го кварталу 2018 року продаж газу з газових сховищ України ведеться в деяких випадках за корупційною схемою і заявив про конфлікт інтересів у Фаворова.

За інформацією Вітренка, продаж газу, зокрема у четвертому кварталі 2018 року, призвів з одного боку до необґрунтованих втрат Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а з іншого - до такого ж необґрунтованого прибутку ТОВ "ЕРУ Трейдинг" як посередника між НАК "Нафтогаз України" та її дочірньою компанією ПАТ "Укртрансгаз". З аналізу Вітренка випливає, що в 4-му кварталі "ЕРУ Тейдинг" отримував газ за ціною, заниженою в деяких випадках майже на 1 тис. гривень за 1000 куб. м.

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